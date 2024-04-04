«Грязно и пошло». Певец Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате

Новость о том, что Филипп, пасынок известного исполнителя Олега Газманова, решил сменить фамилию , вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Причиной якобы стало включение фамилии Газманов в санкционный список. Это могло негативно сказаться на международном бизнесе звездного сына по перевозкам. Поэтому он принял решение взять фамилию своей матери и стал Муравьевым.

Сам Олег Газманов избегает встреч с прессой, как и Филипп. Журналисты решили обратиться за комментариями к его брату Родиону. Однако тот отреагировал неожиданно эмоционально.

«Когда вы спрашиваете о том что кто-то сделал не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы спрашиваете мнение человека, который может не знать о том, почему это случилось?», - накричал на журналистов певец.

Он посоветовал задавать вопросы о смене фамилии и мотивах этого поступка самому Филиппу.

В конце февраля власти Австралии ввели санкции против Олега Газманова и других российских деятелей. Под ограничения попали 55 физических и 37 юридических лиц.