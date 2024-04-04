04 апреля 2024, 14:32

Группа «Слот» осталась без вокалистки

Global Look Press
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Вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, выступающая под псевдонимом Нуки, объявила об уходе из коллектива. С этим заявлением она обратилась к поклонникам на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

Вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, выступающая под псевдонимом Нуки, объявила об уходе из коллектива. С этим заявлением она обратилась к поклонникам на своей странице в социально сети « ВКонтакте ».

«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе „Слот“. Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного», - поделилась исполнительница.

Она выразила благодарность участникам коллектива и пожелала им удачи в дальнейших начинаниях. В пресс-службе группы уже назвали новость об уходе Нуки «катастрофической».

«Когда-то она стала для нас большой удачей, и мы тогда просто не верили своим ушам. Оказалось, что кто-то может петь так, как надо. Все это время мы благодарили судьбу за то, что Даха была с нами и мы вместе поднимались из суеты и пыли. Мы говорим Нуки спасибо за время, креатив и невероятную энергию», - написала группа в Telegram-канале.

Музыканты заявили, что им нужно время, чтобы осознать произошедшее. Они пообещали позже посоветоваться со слушателями относительно будущего группы и принять решение. Коллектив также поблагодарил Нуки за сотрудничество и пожелал ей удачи.

Месяц назад стало известно, что концерты группы «Слот» отменили в семи городах России. Причины этого не уточнялись.

Концерты Россия Музыка
04 апреля 2024, 15:21
«Грязно и пошло». Певец Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате
РИА «Новости»
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Певец Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате Филиппе. Он буквально накричал на журналистов, сообщило издание «МК».

Новость о том, что Филипп, пасынок известного исполнителя Олега Газманова, решил сменить фамилию , вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Причиной якобы стало включение фамилии Газманов в санкционный список. Это могло негативно сказаться на международном бизнесе звездного сына по перевозкам. Поэтому он принял решение взять фамилию своей матери и стал Муравьевым.

Сам Олег Газманов избегает встреч с прессой, как и Филипп. Журналисты решили обратиться за комментариями к его брату Родиону. Однако тот отреагировал неожиданно эмоционально.

«Когда вы спрашиваете о том что кто-то сделал не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы спрашиваете мнение человека, который может не знать о том, почему это случилось?», - накричал на журналистов певец.

Он посоветовал задавать вопросы о смене фамилии и мотивах этого поступка самому Филиппу.

В конце февраля власти Австралии ввели санкции против Олега Газманова и других российских деятелей. Под ограничения попали 55 физических и 37 юридических лиц.

Санкции Бизнес Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 14:07
Анита Цой чуть не развелась с мужем во время гастролей
РИА «Новости»
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Певица Анита Цой едва не рассталась с супругом Сергеем во время одного из своих гастрольных туров. Она рассказала об этом в интервью «Пятому каналу».

Артистка сообщила, что ее муж поехал с ней на концерт в другой город. Она предложила ему присоединиться к ней на сцене. Тот согласился, однако впоследствии осознал, что совершил ошибку - ему явно не понравилось быть частью выступлений.

«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там - нет», - рассказала артистка.

По ее словам, этот инцидент, несмотря на всю сложность, принес свои положительные моменты. Возвращение домой после турне принесло паре свежие чувства и дало ощутить себя «обновленными».

Летом певица Анита Цой выступила с концертом для бойцов СВО в Дмитровском округе. Она также обсудила с военными планы на будущее.

Отношения Анита Цой
04 апреля 2024, 13:49
Стало известно о крупных долгах режиссера скандального сериала «Монастырь»
РИА «Новости»
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Режиссер скандального сериала «Монастырь» Александр Молочников задолжал организации «Ренессанс кредит» полмиллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Режиссер оказался в долгу перед банком, что может обернуться для него сроком до двух лет заключения.

До переезда в США Молочников взял займ в 471 869 рублей. Вероятно, эти средства понадобились на первое время жизни в Соединенных Штатах.

Через год после выдачи кредита «Ренессанс Кредит» обратился в суд с требованием возвращения заемных средств в полном объеме. В связи с тем, что в 2023 году Молочников получил статус резидента США, он, вероятно, не будет присутствовать на судебных заседаниях.

Это дает суду основания признать режиссера виновным в умышленном уклонении от выплаты долга по кредиту. За это ему грозит до двух лет колонии.

Русская православная церковь сочла сериал «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой карикатурой на монашество и одобрила отказ фильму в прокатном удостоверении. Картину сняли в Кирилло-Белозерском монастыре, который имеет статус музея.

Долги Сериалы Режиссер Кредиты
04 апреля 2024, 13:09
Бузова призналась, что три года живет без отношений
РИА «Новости»
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Телеведущая Ольга Бузова призналась, что уже три года находится в статусе свободной женщины. Себя она назвала сокровищем для будущего спутника жизни, сообщило издание kp.ru.

На пресс-показе фильма «Дождь из мужчин» в кинотеатре «Октябрь» Бузова заявила, что у нее три года нет близости с мужчиной. При этом ведущая отметила, что воспитана консервативно и до сих пор надеется встретить настоящую любовь.

«Поэтому я верю в любовь, чувства и в то, что это будет особенно, по-настоящему. Более того, мой будущий мужчина, муж будет знать, что ему достался действительно бриллиант», - сказала Бузова.

В 2021 году, после завершения ее последних отношений с Давой, телеведущая полностью погрузилась в свою карьеру и творчество. Бузова добавила, что не хочет следовать образу жизни персонажа фильма, которого озвучила. Она не планирует постоянно искать новых партнеров, стремясь залечить внутреннюю пустоту и одиночество. По ее словам, такой путь не ведет к счастью.

Первым мужем ведущей стал футболист Дмитрий Тарасов в 2012 году, однако к декабрю 2016 года пара оказалась в состоянии развода. В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с блогером и музыкантом Давидом Манукяном, более известным как Дава, призвав своих поклонников воздержаться от вопросов о их личной жизни.

При этом Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств. Она поделилась, что не испытывает дефицита мужского внимания.

Ольга Бузова Отношения

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