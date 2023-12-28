Группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия. В словах песни высмеяли вечеринку, где собрались представители российского шоу-бизнеса.

«Голые - теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», - такие строчки есть в тексте песни.

Волна негатива обрушилась на некоторых звезд России после их появления на вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие.

Когда о событии узнали поклонники знаменитостей, то негативно отреагировали. После этого многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут».