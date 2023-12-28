28 декабря 2023, 02:14

Группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
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Группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила песню о скандально прославившейся «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Музыкальную композицию опубликовали в YouTube.

Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия. В словах песни высмеяли вечеринку, где собрались представители российского шоу-бизнеса.

«Голые - теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», - такие строчки есть в тексте песни.

Волна негатива обрушилась на некоторых звезд России после их появления на вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие.

Когда о событии узнали поклонники знаменитостей, то негативно отреагировали. После этого многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут».

Филипп Киркоров Песни Лолита Милявская Сергей Шнуров Анастасия Ивлеева
28 декабря 2023, 01:46
Актриса Марина Александрова покинула Россию
РИА «Новости»
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Актриса Марина Александрова улетела из России. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь дим самами, что не говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», - заявила она.

К публикации артистка прикрепила несколько фотографий с отпуска. На них звезда гуляет по китайским улицам в пальто шоколадного цвета, ярком оранжевом шарфе, свободных джинсах и темных очках. На некоторых снимках позируют дети звезды - сын Андрей и дочь Екатерина.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию из США, после новогодних каникул снова улетит в Америку. По данным журналистов, вокалистка приехала на родину для выступления на праздничных корпоративах.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Отпуск Актеры
28 декабря 2023, 00:11
Костомаров с Домниной станцевали танец из сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной исполнил танец из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

Костомаров и Домнина на стадионе станцевали под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», которая звучала в сериале. Видео фигурист подписал: «Идем в ногу со временем с моей роднулей».

Костомаров впервые после болезни вышел на публику на коньках на ледовом шоу Ильи Авербуха 17 декабря. Он исполнил номер с Домниной, а также со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы исполнили программу «Кармен», с которой победили на играх в Италии.

Спортсмены Сериалы Песни Видео Роман Костомаров
28 декабря 2023, 00:08
Киркорова убрали с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все»
РИА «Новости»
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Певца Филиппа Киркорова убрали с постера фильма «Иван Васильевич меняет все» и поместили вместо него комика Павла Волю. Новую афишу опубликовали на сайте телеканала ТНТ.

В комедии Киркоров сыграл императора Петра I. На рекламном плакате его место теперь занимает Павел Воля в белом парике со свитком в руках.

Ранее стало известно, что провайдер заблокировал сайт Киркорова. Еще вчера портал работал, а теперь после перехода по ссылке показывается сообщение с ошибкой 4030. По данным поставщика услуг, причину ограничения отправили владельцу домена на электронную почту, а пользователям рекомендовали зайти позже.

Певец столкнулся с волной негатива после участия в скандальной «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. На мероприятие гости пришли практически без одежды, танцевали и веселились в таком виде. Позже Киркоров записал видеобращение , где заверил, что пришел туда «на пять минут».

Скандалы Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 23:15
Новогоднее выступление Анны Asti в клубе Gipsy заменили на концерт Jony
РИА «Новости»
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Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti, запланированное на 31 декабря. В соцсети «Вконтакте» представители клуба указали, что концерт отменили по независящим от них причинам.

На афише на 31 декабря указан концерт Jony. Все приобретенные на эту дату билеты действительны либо для выступления Jony, либо на концерт Анны Asti в другой день. Дата будет известна в ближайшее время.

Певица Анны Asti засветилась на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая вызвала резонанс в обществе. На фоне разразившегося скандала звезды поочередно начали извиняться за участие в мероприятии. Сама Ивлеева записала 20-минутное видеообращение, в котором попросила прощения за то, что подробности вечеринки стали достоянием общественности. Блогер также извинилась перед российскими артистами, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира.

Скандалы Концерты Блогеры Анастасия Ивлеева

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