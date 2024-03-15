15 марта 2024, 12:40

Группа «Город 312» нашла новую солистку

РИА «Новости»
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Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Назарова, долгое время занимавшая позицию солистки в популярной в 2000-х группе, заявила, что вынуждена сделать перерыв в своей карьере из-за проблем с голосом. У нее начались сложности со связками после коронавируса. Ей предстоит продолжительный период реабилитации.

«Я достаточно серьезно перенесла коронавирус и получила сильное осложнение на связку. И сейчас, к сожалению, не могу порадовать своим участием в концертах группы „Город 312“, не могу с вами встретиться и спеть вам что-нибудь очень хорошее», - заявила солистка.

Ее место в коллективе займет Диана Макарова, вокалистка, которая привлекла внимание музыкантов во время шоу «Голос» на Первом канале.

«Может быть вы будете считать, что она что-то поет по-другому, не так как я. Не сравнивайте. Потому что не надо вообще сравнивать», - подчеркнула Ая.

Она добавила, что на концертах зрители услышат новые песни, которая солистка не успела записать с группой.

Недавно Максим Фадеев рассказал в соцсетях о новом составе группы Serebro , которую он решил собрать заново. По его словам, нашли уже двух из трех певиц. Также знаменитый продюсер заявил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
15 марта 2024, 12:03
Актер Федор Добронравов отменил все выступления на год
Global Look Press
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Актер Федор Добронравов отменил все постановки с его участием до января 2025 года из-за продолжительной реабилитация после сложной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 28 февраля звезда «Сватов» обратился к врачам, жалуясь на боли в шее и позвоночнике. Кроме того, ему было больно глотать. Медсотрудники сделали ему КТ, а после быстро перевели в нейрохирургическое отделение для экстренной операции.

Артистку вырезали дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Он находился восемь дней в стационаре, а неделю назад его выписали из больницы. Сейчас ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и лекарств.

В начале года Добронравов признался , что не хотел видеть сыновей артистами.

Больницы Врачи Актеры
15 марта 2024, 11:48
Актера из сериала «Игра в кальмара» обвинили в домогательствах
РИА «Новости»
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Актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Суд арестовал его на восемь месяцев условно, а также обязал прослушать 40-часовой курс сексуальной этики. Об этом сообщило The Korea Times.

По данным следствия, в 2017 года мужчина обнял женщину и поцеловал ее в щеку против ее воли во время своего двухмесячного тура по региону для выступления. В 2022-м ему предъявили обвинение, которое он отверг.

«То, что написано в дневнике потерпевшей, и отчет о консультировании потерпевшей после инцидента во многом соответствует деталям этого дела», - заявил суд.

Кроме того, правоохранители добавили, что показания женщины были последовательными и не были чем-то, что можно было выдумать. Покидая суд после заседания, актер сообщил журналистам, что планирует обжаловать решение.

В конце февраля еще одна женщина обвинила актера Жерара Депардье в домогательствах.

Домогательства Суд Актеры Сериал "Игра в кальмара"
15 марта 2024, 05:12
Видео с полностью голой Бритни Спирс «взорвало» соцсети
РИА «Новости»
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Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в личном блоге пляжное видео, на котором предстала полностью обнаженной. Об этом сообщил Пятый канал.

Артистка отключила комментарии к публикации, поэтому пользователи не смогли высказать свое мнение под видео.

«Итак, вы видите, что фотографии настоящие… хотя видео немного размыто», - написала Спирс.

Певица не перестает удивлять и шокировать поклонников, хотя на этот раз и постаралась во время съемки выбрать ракурс, скрывающий самые провокационные детали.

Это не первая откровенная публикация Спирс. Недавно она разместила фотографию с пляжа , на которой повернулась спиной к объективу и смотрела назад через плечо.

Провокационным снимкам и видео предшествовали изменения в личной жизни артистки.

Спирс развелась с американским актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, причем по ее инициативе. Источники сообщили, что артистка часто устраивала драки, поэтому мужчине часто приходилось ночевать за пределами дома. Пара встречалась с 2016 года, а зарегистрировала свои отношения только в 2022 году.

США Интернет Соцсети Видео Бритни Спирс
15 марта 2024, 04:48
Киркоров похвастался татуировками, набитыми в Китае
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора» набил себе две татуировки в Китае. Об этом артист рассказал в телешоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ.

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», - рассказал он.

Обе татуировки певец сделал на руках, признавшись, что в Китае он посмотрел на жизнь по-новому.

Во время шоу Киркоров также заявил, что не планирует больше жениться , но готов сделать исключение для телеведущей Ольги Бузовой, опустившись при этом перед ней на колено.

Недавно поп-король исполнил пародийную версию композиции «Пять минут», в которой иронизировал над собой, вспоминая, как он вошел «не в те двери» и попал на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее бывший политик Ирина Хакамада показала фигуру в открытом купальнике на отдыхе в Таиланде, причем на ее теле были заметны несколько татуировок, одна из которых напомнила ветвь сакуры.

Филипп Киркоров Музыка Китай Телевидение

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