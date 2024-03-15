Группа «Город 312» нашла новую солистку

Назарова, долгое время занимавшая позицию солистки в популярной в 2000-х группе, заявила, что вынуждена сделать перерыв в своей карьере из-за проблем с голосом. У нее начались сложности со связками после коронавируса. Ей предстоит продолжительный период реабилитации.

«Я достаточно серьезно перенесла коронавирус и получила сильное осложнение на связку. И сейчас, к сожалению, не могу порадовать своим участием в концертах группы „Город 312“, не могу с вами встретиться и спеть вам что-нибудь очень хорошее», - заявила солистка.

Ее место в коллективе займет Диана Макарова, вокалистка, которая привлекла внимание музыкантов во время шоу «Голос» на Первом канале.

«Может быть вы будете считать, что она что-то поет по-другому, не так как я. Не сравнивайте. Потому что не надо вообще сравнивать», - подчеркнула Ая.

Она добавила, что на концертах зрители услышат новые песни, которая солистка не успела записать с группой.

Недавно Максим Фадеев рассказал в соцсетях о новом составе группы Serebro , которую он решил собрать заново. По его словам, нашли уже двух из трех певиц. Также знаменитый продюсер заявил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».