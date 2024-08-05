Группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности

Группа объявила об отмене прощального тура Peace Out, который должен был продлиться до 2025 года. Врачи не смогли полностью восстановить голосовые связки Тайлера.

«К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы, как братья, приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены», - поделились музыканты.

Группа выразила благодарность слушателям и заверила, что благодаря их поддержке им удалось войти в историю рок-н-ролла.

Aerosmith была основана в США в 1970 году, а в 1973-м у них вышел дебютный альбом. Ранее коллектив уже приостанавливал деятельность из-за медицинских проблем у участников. Так из-за проблем с плечом группу покинул барабанщик Джоуи Крамер, который когда-то предложил название Aerosmith.