16 июня 2024, 22:23

Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО

РИА «Новости»
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Российский исполнитель Григорий Лепс решил снова жениться, его избранницей стала 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Со своей невестой певец появился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ, об этом написало интернет-издание StarHit.

Лепсу 61 год, его пассия на четыре года младше старшей дочери музыканта. История любви между исполнителем и студенткой - продолжение одной из песен Лепса, в которой есть слова: «Я поднимаю руки, готов тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18!».

По информации издания, Лепс уже сделал Кибе предложение руки и сердца. По его словам, девушка пока не приняла предложение, однако в соцсети студентка демонстрирует руку с кольцом на пальце. Аврора Киба - богатая наследница, с исполнителем она познакомилась в общей компании, предположило издание.

В апреле певец поделился с журналистами , какими качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться ему. При этом певец отметил, что внешность не главное.

Свадьбы Соцсети Музыка
16 июня 2024, 04:28
Стало известно, куда ходила мать Заворотнюк за несколько часов до смерти дочери
РИА «Новости»
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Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина ходила в церковь за несколько часов до кончины дочери. Об этом сообщило издание StarHit.

Новость о смерти звезды появилась утром 30 мая. Знаменитость всю ночь боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. В последние часы рядом с ней был супруг, фигурист Петр Чернышев.

Духовно помочь дочери попыталась и Валентина. Она сходила в церковь за несколько часов до ее смерти. Вероятно, просила помощи у Бога.

Ранее однокурсник Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов заявил, что болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем Петром Чернышевым. Он отметил, что рядом со своими близкими артистка «продолжала быть королевой». Фигурист ухаживал за женой и смотрел на нее с любовью.

Болезни Отношения Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
16 июня 2024, 03:46
«Такое невероятное». Катя Лель после контакта с пришельцами рассказала, что ждет людей в будущем
РИА «Новости»
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Певица Катя Лель заявила, что в ближайшем будущем человечество столкнется с невероятным событием. Об этом она заявила в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Мы будем видеть такое невероятное. Мы увидим, как будут мужчины других цивилизаций контактировать с земными женщинами, так же как и их женщины будут контактировать с нашими мужчинами», - сказала артистка.

Она отметила, что вышеописанные события будут происходить в течение следующих семи лет. Также звезда объяснила, что контакт с пришельцами даст людям новое сознание. Следующие поколения будут более осознанными космическими детьми.

Катя Лель давно призналась публике, что общается с пришельцами. Она задавалась вопросом, почему космическая цивилизация выбрала именно ее в качестве посланника. Потом звезда поняла, что «так должно быть».

Артистка нашла плюсы в этом особенном общении. Например, в 2021 году исполнительница записала альбом целительных мантр. Она призналась, что инопланетные создания помогли достичь ей исцеляющих вибраций.

Дети Женщины Мужчины
16 июня 2024, 01:45
Лолита рассказала, как смогла так сильно похудеть перед премией МУЗ-ТВ
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская рассказала, как похудела перед премией МУЗ-ТВ 2024. Подробностями артистка поделилась с изданием «Страсти».

Исполнительница заявила, что за две недели до премии убрала из рациона жареную картошку и мороженое. Кроме того, вокалистке даже пришлось отказаться от фруктов.

«Я ела много фруктов, и это оказало мне медвежью услугу. Неделю назад это платье так на мне не смотрелось. Отказала себе в черешне - это была самая большая проблема и трагедия», - призналась звезда.

Лолита удивила поклонников откровенным нарядом на этом выступлении. Исполнительница надела черное платье с большим вырезом на ногах. Нижняя часть наряда визуально напомнила трусы.

Питание Диеты Лолита Милявская
16 июня 2024, 00:37
Поклонники заподозрили, что Аршавин готовится стать отцом в пятый раз
РИА «Новости»
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У футболиста Андрея Аршавина может родиться пятый ребенок. Об этом сообщило издание Starhit.

У спортсмена уже есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской и дочь от Алисы Казьминой.

Слухи появились после публикации в соцсетях от новой возлюбленной Аршавина Анны. Поклонники обратили внимание, что живот девушки заметно округлился. Это может указывать на ее беременность.

Будет ли жениться Аршавин - неизвестно. Например, Барановская так и не дождалась заветного кольца. Они прожили в гражданском браке более 10 лет. Футболист ушел от телеведущей, когда она была беременна. По данным журналистов, спортсмен влюбился в новую пассию - Алису. На ней он женился почти сразу, но потом все равно развелся.

Ранее Аршавин рассказал, что отдал Барановской после расставания. Он пожаловался, что ведущая забрала его спортивные трофеи.

Спортсмены Дети Беременность

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