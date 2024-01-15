«Гребу как могу». Лера Кудрявцева ответила хейтерам на едкие комментарии

«И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая калоша, старуха, тупая <…> страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее - спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта», - заявила она.

Кудрявцева иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

«Меня никто не учил как надо, поэтому гребу как могу», - сказала звезда.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа , бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова из-за алкоголя. Она подчеркнула, что не хочет комментировать произошедшее.