15 января 2024, 04:18

«Гребу как могу». Лера Кудрявцева ответила хейтерам на едкие комментарии

РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на едкие комментарии и оскорбления со стороны хейтеров. Свой ответ звезда опубликовала в Telegram-канале.

«И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая калоша, старуха, тупая <…> страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее - спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта», - заявила она.

Кудрявцева иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

«Меня никто не учил как надо, поэтому гребу как могу», - сказала звезда.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа , бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова из-за алкоголя. Она подчеркнула, что не хочет комментировать произошедшее.

Лера Кудрявцева
15 января 2024, 04:35
"Подлые выходки". Резник разозлился на Вайкуле из-за дня композитора Паулса
РИА «Новости»
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Поэт Илья Резник раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за то, что она не поздравила с днем рождения Раймонда Паулса, которому 12 января исполнилось 88 лет. Его слова передал сайт mk.ru.

«Хотя могла бы и приехать: они же живут рядышком. Но я этому уже не удивляюсь: пусть эти подлые выходки останутся на ее совести», - заявил он.

Поэт отметил, что Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящей родства». По его мнению, артистка все равно «уже в прошлом».

Ранее налоговая полиция решила проверить Лайму Вайкуле на статью о реабилитации нацизма после ее высказываний о советских памятниках. Как отмечала знаменитость, монументы не имеют художественной ценности, поэтому их надо снести.

Также певица говорила, что не понимает людей, приклоняющих голову перед памятниками. По мнению Вайкуле, Россия «приватизировала День Победы и русский язык».

Музыка Раймонд Паулс
15 января 2024, 03:20
Ослабленный и похудевший Леонтьев впервые появился на сцене после новостей о болезни
РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев впервые появился на публике после двухлетнего исчезновения. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В материале сказано, что последние два года артист не выходил на большую сцену. Он тяжело заболел и поселился в своем доме в Майями, где спрятался от повышенного внимания поклонников.

Однако недавно исполнитель все-таки прервал творческий отпуск. Он спел песню «Дельтаплан» на закрытом мероприятии в Дубае. Как отметили журналисты, Леонтьев вышел на сцену в узких кожаных брюках. Артист немного пошатывался, а также сильно похудел. При этом хит исполнил самостоятельно, без фонограммы.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, куда пропала его супруга вокалистка Анжелика Варум. По его словам, исполнительница не любит публичные мероприятия и поэтому старается на них не появляться. В последний раз она выходила на сцену в ноябре прошлого года. Это был концерт в Казахстане, на котором звезда исполняла песни вместе с мужем.

Болезни Концерты Песни
15 января 2024, 03:11
«Мы сидели на банкете». Певец Юлиан рассказал об отношениях с Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Юлиан заявил, что никогда не имел теплых отношений с Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с сайтом mk.ru.

«У меня никогда не было с ней ни теплых, ни холодных отношений. Единственная встреча с Пугачевой была на премьере фильма „Мама“ с Нонной Мордюковой. После кинопоказа мы сидели на банкете втроем», - признался вокалист.

По его словам, в тот день звезда спросила у него, почему он никогда не обращался к ней за помощью и всего в карьере добивался сам. Юлиан ответил, что не хотел тревожить певицу. Из-за ее влияния многие начинающие исполнители мечтали, чтобы артистка их заметила. Приносили кассеты с их песнями в штаб Пугачевой и «молились, чтобы их взяли».

«А меня там никогда не было. Ей, кстати, мой ответ, по-моему, понравился, что хоть кто-то у нее ничего не просил», - признался артист.

Ранее журналист и друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев рассказал, что думал вокалист про Аллу Пугачеву. Он предоставил аудиозапись с диктофона, написанную во время интервью с артистом. На ней Градский заявил, что исполнительница перестала петь с 1986 года. Ее голос сильно испортился и причиной этому стал, вероятно, алкоголь.

Отношения Алла Пугачева
15 января 2024, 03:02
Российские звезды призвали Киркорова передать «корону» Алексею Воробьеву
РИА «Новости»
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На телеканале ТНТ вышла первая серия музыкального шоу «Конфетка», где исполнители переделывают странные и несуразные песни. Члены жюри восхитились выступлением Алексея Воробьева и призвали Филиппа Киркорова передать ему «корону» поп-короля. Все произошло после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

Воробьев переделал песню «Елка». Представители жюри высоко оценили выступление исполнителя.

«Это будущий король, я вам говорю. Филипп, трепещи!» - заявил Гарик Мартиросян.

Тимур Родригез напомнил, как Киркоров уже передавал свою «корону» разным исполнителям, на что Марина Кравец пошутила, что королю сцены стоило бы вакцинироваться.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке» его вырезали из новогодних огоньков и некоторых других проектов. Российское авторское общество (РАО) подало на исполнителя и клуб «Мутабор» в суд из-за песен, что играли в заведении во время скандального мероприятия.

Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае. При этом певец выступил там в ресторане с Михаилом Шуфутинским.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Песни Фестивали Рестораны Дубай

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