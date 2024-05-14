«Готов был подставить плечо». Рябцева рассказала о дружбе с Кононенко

«Мы сильно сблизились с ним за последние несколько лет, сотрудничали, [у нас] были общие знакомые, стали намного больше общаться. <…> Очень жаль, что он ушел…», - подчеркнула собеседник 360.ru.

По ее словам, он был очень талантливым и хорошим человеком, «невообразимо принципиальным». Кононенко по-настоящему открывался и на него всегда можно было положиться, отметила журналистка.

«Он был со мной больше десяти лет в разные моменты жизни, готов был подставить плечо, всегда выручал и помогал», - резюмировала Рябцева.

Кононенко скончался в Научно-клиническом центр в Троицке от внутреннего кровотечения.