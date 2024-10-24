Гости на дне рождения Михалкова засмотрелись на его повзрослевшую внучку

В Подмосковье на 99-м году жизни скончалась популярная блогерша Баба Маша. Всего за три года она покорила TikTok рассказами о молодости, песнями и простыми и понятными рецептами: на аккаунт пожилой женщины подписались более трех миллионов человек. Чем так зацепил пользователей ее блог — в материале 360.ru.

Для блинчиков бабушка советовала взять пять яиц, литр молока и пять столовых ложек картофельного крахмала.

Яйца необходимо было взбить в миске вилкой, добавить крахмал, хорошенько перемешать до отсутствия комочков и посолить.

«Можно сахарку добавить, но мы не будем», - отмечала Баба Маша и добавляла, что мука в таких блинах не нужна вообще.

Молоко в перемешанную массу она учила вливать потихоньку, затем снова просила перемешать будущее тесто и влить в него столовую ложку растительного масла. Получалось оно жидким, а жарить блинчики следовало на разогретой сковороде только с одной стороны.

Как Баба Маша стала популярной Популярность в TikTiok пришла к Бабе Маше в том числе благодаря простым и понятным рецептам. Она рассказывала, как солить огурцы и консервировать помидоры, печь тонкие блинчики и ароматные оладьи, делать манты с тыквой и сладкий плов.

В комментариях к постам бабушки не было негатива или критики - только тепло, радушие, благодарность и слова одобрения. Подписчики ждали не только новые ролики о том, как приготовить простой и полезный обед, но и интересовались, как она живет, и искренне переживали за старушку, если вдруг она жаловалась на здоровье.

Самые известные рецепты бабушки Маши Рекомендации по готовке от простой русской бабушки пришлись по душе многим. Но в топ-3 рецептов от Бабы Маши вошли сациви из курицы, котлета из риса с рыбными консервами и тонкие блинчики (наличники). Видео с ними просмотрели свыше 20, более 48 и около 60 и миллионов раз соответственно.

Одним из последних ее рецептов, опубликованных в Telegram, стал капустный салат. Через несколько дней бабушка записала «кружок», в котором рассказала, что заболела.

«Вызывали скорую. В скорой такой врач хороший, <…> поднял меня на ноги. Он уехал, мне лучше, сейчас терпимо», - делилась она с подписчиками.

Баба Маша рассказала, что у нее поднялось давление и сахар, поблагодарила спасшего ей жизнь врача и пожелала всем не болеть. Спустя два дня стало известно, что пожилая женщина умерла.

Биография Бабы Маши из Тик-Тока: кто она такая Первый ролик от Бабы Маши вышел в 2021 году. В нем 94-летняя старушка в платке обратилась к будущей аудитории с простой историей и объяснила, зачем в принципе завела блог.

«Хочу вам рассказать о своей жизни, <…> как мы жили, работали, пели. Муж у меня умер, а в молодости был гармонистом. Играл, а я ему подпевала. Многие песни и частушки я еще помню и хочу вам их спеть. Смотрите и слушайте в следующих роликах», - представилась Баба Маша, пообещав рассказывать разные истории.

Родилась она в 1926 году под Саратовом в многодетной семье - в ней было 12 детей. Четверо из них умерли.

«Жили мы небогато, можно сказать, что бедно, но дружно», - делилась пожилая женщина.

Когда началась Великая Отечественная война, она училась в восьмом классе. Практически всю войну провела у станка.

В браке Баба Маша была 65 лет. В 2017 году ее муж скончался. После этого внучка забрала бабушку в Подмосковье и помогла завести аккаунт в TikTok. Воспоминания о непростом военном времени, молодости, песни и частушки, образ жизни и кулинария стали темами ее блога.

Баба Маша напоминала аудитории о незаслуженно забытых гренках, которые так вкусны с чаем, учила собирать салат «Мимоза», фаршировать чернослив и солить скумбрию дома.

Старушка никогда не боялась экспериментировать и наряду с блюдами из привычных всем продуктов предлагала попробовать нечто новое - например, жареные бананы.

Занималась пенсионерка и популярной среди всех блогеров распаковкой. Только делилась не покупками в дорогих бутиках, а тем, что принесла из обычного супермаркета рядом с домом. И непременно пела - о любви к музыке Баба Маша не забывала никогда.

Самые трогательные моменты канала Baba.Masha Канал Бабы Маши в TikTok, ее аккаунты в других соцсетях для современного пользователя непривычно естественны: без притворства, хвастовства и налета звездности. Ее видео находили отклик очень у многих, и в комментариях часто писали одну и ту же фразу: «Как моя бабушка».

Она не стеснялась показывать, как живет, застилает постель или расчесывает правнучку, делилась планами и мечтами.

В марте 2024 года, в 98-й день рождения Баба Маша задула свечу на торте и сказала, что загаданное ею должно обязательно сбыться.

Кроме TikTok, бабушка освоила «ВКонтакте», Likee, Telegram и другие соцсети. Выходила в прямые эфиры, по-доброму общалась с подписчиками и искренне, как ребенок, радовалась оставленным комментариям.