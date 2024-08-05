05 августа 2024, 09:00

«Горячо». Внучка Боярского поразила фанатов снимком в откровенном образе

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Внучка певца и актера Михаила Боярского Екатерина снялась в дерзком образе. Она разместила фотографии в социальной сети Instagram*.

Для фотосессии 24-летняя девушка выбрала одежду в черных тонах. На ней были кожаные ботфорты, юбка с крупными ремнями и перчатки до локтя.

Внучка главного Д’Артаньяна страны надела короткий топ с глубоким декольте, подчеркивающий ее пышные формы. Она уложила длинные волосы на правую сторону и зафиксировала их лаком. Свой образ Екатерина дополнила ярким макияжем.

Поклонники высоко оценили снимки, отметив ее красоту.

«Шикарная», «Как стильно», «Очень крутая», «Кошечка такая», «Горячо», - написали под постом пользователи.

Недавно внучка Боярского Екатерина опубликовала фотографии в бикини и прозрачной мини-юбке. Она сделала селфи, когда выходила из душевой кабинки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Актеры Михаил Боярский Шоу-бизнес
05 августа 2024, 09:54
Бросивший в снег сына блогер Косенко задолжал налоговой свыше 10 миллионов рублей
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Блогер Сергей Косенко, прославившийся после видео, на котором он бросил в сугроб ребенка, не заплатил налоговой более 10 миллионов рублей. Приставы планируют заблокировать счета его продюсерского центра, сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты уточнили, что на компании Косенко также висит долг в размере 3,1 миллиона рублей.

Сейчас блогер находится в Дубае, в России он практически ничего не оставил, кроме продюсерского центра. По этой причине сотрудники ФНС пока не могут взыскать деньги с Косенко.

В начале года приставы уже пытались найти блогера из-за долга почти 30 тысяч рублей за землю в центре Москвы, которую он арендовал для БЦ у департамента городского имущества. Представители ДГИ через суд обязали Косенко выплатить эту сумму. Однако он проигнорировал судебное постановление.

Суд Налоги Блогеры
05 августа 2024, 04:38
«Три копейки». Киркоров отказался выступать в Сочи из-за скромного гонорара
РИА «Новости»
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В Сочи, Анапе и других южных городах на черноморском побережье среди звезд-гастролеров, выступающих с концертами в курортный сезон, не оказалось Филиппа Киркорова. Поп-король здесь всегда работал не за гонорар, а на «на кассу», рассказал «Московскому комсомольцу» концертный продюсер Сергей Лавров.

Один из самых высокооплачиваемых артистов в России лишался солидных гонораров, а иногда даже бесплатно выступал.

Как объяснил Лавров, Киркоров сам проводил свои концерты. Он получал доход за минусом расходов, а не фиксированный гонорар.

Артист получал от директора концертного зала финансовый отчет о проданных билетах, а затем вычитал из этой суммы расходы на свет, звук, аренду зала, перелет и другие траты.

«Оставалось реально три копейки, которые Филипп отдавал коллективу. А сам не получал фактически ничего», - рассказал продюсер.

По словам Лаврова, артист часто шутил на эту тему, говорил, чтобы выступить в Сочи и Анапе нужно еще и самому доплатить. Но певец жил своими шоу и концертами, он трудоголик сцены, которому важнее выйти к зрителям и подарить им праздник, а не заработать.

Сейчас же у него дети, да и усталость накопилась за годы работы, нет желания выступать бесплатно или за копейки.

Ранее Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильмы «Братья» покинул каньон и вернулся в сочинский отель.

Филипп Киркоров Концерты Сочи Шоу-бизнес
05 августа 2024, 03:15
«Кукла». Внешность 17-летней внучки Маслякова удивила поклонников
РИА «Новости»
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Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия, удивила подписчиков новой фотографией. Снимок она опубликовала в социальных сетях.

Семнадцатилетняя Таисия «порадовала» подписчиков фото, на котором она показала свой загар. Также на девушке был откровенный кроп-топ и джинсы с низкой посадкой.

В качестве прически внучка Маслякова выбрала косу. При этом у нее был легкий макияж с акцентом на губы. Многие пользователи Сети сравнили Таисию с куклой.

Девушка периодически делится в личном блоге своими образами. Поклонники восхитились красотой Таисии, однако некоторые комментаторы указали на чрезмерное увлечение девушки косметологическими процедурами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своей внучке Алисе. Он отметил, что девочка учится в школе. Из-за занятости ему редко удается с ней поговорить.

Фото Красота Шоу-бизнес
05 августа 2024, 02:33
Галкин унизил Пугачеву перед концертом в Юрмале
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* нынешнее лето проводят в Юрмале. На латвийском курорте пара посещает выступления коллег. На одном из таких раутов юморист публично унизил Примадонну, сообщил сайт mk.ru.

Когда супруги прибыли в концертный зал «Дзинтари», на улице был сильный ветер с проливным дождем. Для того, чтобы пройти в концертный зал, Галкин* подал Пугачевой руку. Вот только зонт он держал над собой, а Алла осталась под дождем. Примадонна попросила Галкина* повернуть зонт в ее сторону, чтобы она не промокла.

«У тебя шляпа, а у меня нет. К тому же мне выходить на сцену», - ответил юморист.

В ответ Пугачева промолчала, а Галкин* продолжил идти под зонтом. Один из присутствующих снял происходящее на телефон и выложил в Сеть.

Наблюдавшие за неприятной ситуацией люди отметили, что такого хамского отношения к певице они явно не ожидали.

Юморист Максим Галкин* ранее высмеял певца Филиппа Киркорова во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Алла Пугачева Максим Галкин

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