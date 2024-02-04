Гордон дал первый комментарий после скандала с актером Кологривым

Выгнавший из студии за неумение кратко формулировать мысли актера Никиту Кологривого телеведущий Александр Гордон дал первый комментарий о скандале. Дозвониться до него смогли журналисты «Фонтанки» , которых собеседник поставил в неловкую ситуацию.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как „убил“ Кологривого», - заявил Гордон после поднятия трубки без приветствия и не дав звонившему представиться.

Услышав в ответ, что это все-таки сотрудник редакции петербургского издания, Гордон отказался дать комментарий и попрощался. Редакция сделала вывод, что судя по голосу, телеведущий находится в добром здравии, а к скандалу с актером отнесся со свойственной ему иронией.

Конфликт между телеведущим и звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» возник на шоу «Закрытый показ» , где гости обсуждали фильм «Подельники». В ходе общения Гордон попросил Кологривого кратко изложить содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые актер вынес из картины.

Ведущий повторил свой вопрос, попросив ограничиться двумя предложениями, на что Кологривый начал хамить, а после с разрешения Гордона покинул площадку.