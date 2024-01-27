27 января 2024, 04:38

«Голый король». Галкин высмеял извинения Киркорова после «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* высмеял извинения певца Филиппа Киркорова за появление на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщило агентство Regnum.

На своем выступлении в Вене комик перепел одну из композиций вокалиста, переписав слова на манер его оправданий.

«На чуть-чуть забежал, утратив контроль, и весь мир вдруг узнал, что голый король. Словно я Буратино какой-то теперь, ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шел в магазин за колой», - спел юморист под музыку из песни «Я и не знал».

Ранее стало известно, что Галкин* остался без концертов в Паттайе и Пхукете из-за своих политических высказываний. Как сообщил источник в местной развлекательной индустрии, власти Таиланда очень негативно относятся выступлениям артистов на подобные темы.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Филипп Киркоров Концерты Музыка Максим Галкин
27 января 2024, 04:08
Анна Михалкова на вручении «Золотого Орла» пошутила про «голую» вечеринку
РИА «Новости»
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Актриса Анна Михалкова получила премию Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» за лучшую женскую роль в кино. В картине «Чувства Анны» она сыграла сотрудницу кондитерской фабрики.

В фильме Анны Меликян присутствовали сцены, где актриса снималась обнаженной. Михалкова отметила, что в картине она показала «богатый внутренний мир».

Получив статуэтку Киноакадемии, Михалкова пошутила про «голую» вечеринку. Она заявила, что ей почему-то «хочется извиняться». Зал благосклонно воспринимал шутки артистки.

«У меня была хорошая шутка по поводу того, что я пришла сюда тоже в шубе - видите, как немногие поняли, о чем я сейчас говорю. Скажу по-другому: это как будто ты попал на голую вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь», - пошутила актриса.

После скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце декабря Филипп Киркоров заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь ». Певец заявил, что был не в курсе, что за мероприятие он согласился посетить.

Награды Скандалы Кино Фильмы Россия
27 января 2024, 01:25
Анна Asti впервые вышла на связь после «голой» вечеринки и объяснила, куда пропала
РИА «Новости»
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Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) впервые за долгое время вышла на связь с фанатами. Она обратилась к поклонникам в Instagram*.

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю», - заявила артистка.

При этом вокалистка намерена вести бурную творческую деятельность. Она пообещала поклонникам, что скоро выпустит новый проект.

Ранее журнал StarHit сообщил, что Анна страдает болезнью Келлера II , которая сопровождается внезапными судорогами и болью при ходьбе. Исполнительница признавалась, что из-за симптомов она не могла спать по ночам. В итоге звезда решилась на хирургическое вмешательство, ей сделали операцию на ступнях в Москве.

Волна критики обрушилась на Asti после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. На мероприятие гостей попросили прийти почти без одежды.

* Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Скандалы Болезни Россия
27 января 2024, 00:33
Анфиса Чехова анонсировала «жаркое» интервью Борису Корчевникову
РИА «Новости»
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Российская телеведущая Анфиса Чехова приняла участие в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова. Об этом она рассказала в Instagram*.

В публикации звезда идет по студии программы и выходит на съемочною зону, где ее поприветствовали зрители и сам ведущий.

«Разговор был жарким, местами летели искры», - призналась Чехова.

Знаменитость отметила, что съемки шоу проходили ночью. Какие именно темы подняли на интервью, ведущая не раскрыла.

Ранее стало известно, что Чехова рассталась с мужчиной из Америки , к которому часто ездила. В последние годы знаменитость говорила поклонникам, что встречается с ним, однако в недавнем интервью брюнетка рассказала о новом возлюбленном, роман с которым длится не более трех месяцев.

* Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Интервью Телевидение Ток-шоу
26 января 2024, 22:57
Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ после интервью Собчак
РИА «Новости»
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Рэперу Алишеру Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы материала опубликовали видео с участием Алишера*. На кадрах артист говорит, что собирался вернуться в Дубай из Таиланда и уже купил билет на самолет. Но на стойке регистрации в аэропорту ему сказали, что в въезд в ОАЭ закрыт.

По словам рэпера, он не знает официальной причины произошедшего. При этом неофициальные не хочет озвучивать. Вероятно, въезд запретили из-за сказанного в ходе беседы с Собчак. Теперь музыкант решил переехать в США.

В конце декабря 2023 года нумеролог Кристина Егиазарова заявила, что Моргенштерн* вряд ли вернется на родину. Тогда она отметила, что россияне еще вспомнят его имя. Также она заявила о регулярных поездках певицы Аллы Пугачевой в Россию. При этом, по ее мнению, триумфального возвращения звезды не будет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

США Россия Интервью ОАЭ

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