23 апреля 2024, 11:55

«Голой на сцену не выходит». Лолита вернулась на телевидение после бойкота

РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступит в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

В состав жюри программы вошли известные личности шоу-бизнеса: Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Ведущими станут Вадим Такменев и Лолита Милявская.

«Лолиту вернули на ТВ. Лолита - это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки. Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», - заявил Соседов.

Коллеги Милявской достаточно позитивно отреагировали на работу с опальной артисткой. Ее участие в мероприятии, организованном блогером Анастасией Ивлеевой, их не смущает.

«Лола это Лола! Какой была - такой и осталась. Не вижу необходимости менять ей имидж. Уверяю вас, голой она на сцену не выходит», - поделился солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин.

Милявская вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару. Теперь за выступление она будет просить пять миллионов рублей.

Лолита Милявская Телевидение Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 11:24
Супруга Стерлигова развеяла слухи о разводе
РИА «Новости»
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Жена Германа Стерлигова Алена опровергла слухи о разводе с православным бизнесменом. Об этом она сообщила в беседе с «360».

В социальных сетях появилась информация о том, что чета Стерлиговых распалась. Супруга якобы ушла от бизнесмена, забрав с собой детей.

«Оказалось, от него ушла жена и большинство детей. Жена красится, ходит без платка. Пишет посты про то, как хорошо жить одной, что жизнь только начинается», - написал один из пользователей.

Однако Стерлигова опровергла эту информацию. По ее словам, у пары все хорошо.

«Потихонечку развиваемся, жизнь идет. Герман продолжает развивать слободу, я помогаю детям, которые выбрали другой путь. Я же все-таки бабушка-героиня, уже восемь внуков», - отметила женщина.

Слухи о смене имиджа она тоже не подтвердила.

«Макияж я не наносила никогда и не наношу», - возразила супруга бизнесмена.

Алена рассказала о том, чем занимаются их взрослые дети - всего у супругов их пятеро. У дочери Стерлиговых родился пятый ребенок. У сына Арсения уже трое детей. Сергий с Михеем организовали историческое пространство, где в ближайшее время откроется ярмарка.

«Арсений второй год в Донбассе воюет, Пелагея волонтерской деятельностью занимается, тоже недавно была в Бахмуте на передовой, у них отряд называется „Из рук в руки“», - поделилась она.

Ранее сыровар Олег Сирота объяснил, почему развелся с Пелагеей Стерлиговой. По его словам, на брак повлияли времена ковида.

Семья Отношения Бизнес
23 апреля 2024, 10:37
Собчак и Урганту пришлось объясняться за гонорары от Блиновской
РИА «Новости»
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Российские звезды Ксения Собчак, Иван Ургант, Клава Кока и Роман Билык из группы «Звери» отчитывались перед налоговой из-за гонораров, полученных от арестованной блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, четыре года назад Блиновская пригласила Клаву Коку на роскошную вечеринку, а спустя год торжественно отпраздновала свой сорокалетний юбилей, потратив 119 миллионов рублей. Ведущими праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, а за музыкальную часть вечера отвечала группа «Звери».

Королева марафонов переводила артистам гонорары с разных юридических лиц, поэтому звездам, работавшим с ней, пришлось предоставить в налоговую документы для проверки.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала о состоянии арестованной блогерши. По ее словам, «королева марафонов» чувствует себя не слишком хорошо, но держится. Ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.

Ксения Собчак Налоги Иван Ургант Задержание блогера Елены Блиновской
23 апреля 2024, 02:43
Никита Кологривый получил роль вора в комедии «Любовь зла»
РИА «Новости»
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Главная роль в романтической комедии под названием «Любовь зла» досталась звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому. Об этом сообщил сайт Kinonews.

В фильме покажут историю вора-домушника Максима, который оказался в сложной ситуации, задолжав большую сумму денег преступникам.

Во время очередного «дела» главный герой становится свидетелем личной драмы Евы, хозяйки квартиры. Девушка пытается покончить с жизнью, но герой ее останавливает, чтобы избежать еще больших проблем.

В фильме «Любовь зла» роли получили, в частности, Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев и Анна Ардова. По словам самого Кологривого, сниматься в фильме, где есть «драки и стрельба намного легче, чем найти в себе любовь».

«На нынешнем жизненном этапе я похож с моим персонажем в кино, потому что переживаю те же чувства», - отметил он.

Картину выпустят в прокат уже в середине августа 2024 года.

Ранее Никита Кологривый заявил, что некоторые актеры получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно.

Кино Фильмы Актеры
22 апреля 2024, 21:19
Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин распорядился наградить актера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ о награждении разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Безрукова Сергея Витальевича», - указали в документе.

Этим же указом аналогичным орденом наградили актера «Театра Эстрады имени Аркадия Райкина» Андрея Федорцова В начале февраля актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Звание народного артиста России ему присвоили в 1989 году, а в 2003 году Збруев завоевал звание лауреата Государственной премии РФ.

Путин ранее подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Россия Театры Владимир Путин Актеры

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