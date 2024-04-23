«Голой на сцену не выходит». Лолита вернулась на телевидение после бойкота

В состав жюри программы вошли известные личности шоу-бизнеса: Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Ведущими станут Вадим Такменев и Лолита Милявская.

«Лолиту вернули на ТВ. Лолита - это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки. Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», - заявил Соседов.

Коллеги Милявской достаточно позитивно отреагировали на работу с опальной артисткой. Ее участие в мероприятии, организованном блогером Анастасией Ивлеевой, их не смущает.

«Лола это Лола! Какой была - такой и осталась. Не вижу необходимости менять ей имидж. Уверяю вас, голой она на сцену не выходит», - поделился солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин.

Милявская вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару. Теперь за выступление она будет просить пять миллионов рублей.