«Голос очень слабенький». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена

Полупанов сообщил, что планировал навестить товарища сегодня, но из-за состояния шоумена встречу придется перенести на следующую неделю.

«Пока он не готов. Ему ставят капельницы для чистки организма, но сейчас уже все меньше, колют антибиотики. Он в основном спит. Голос у него очень слабенький», - поделился он.

По его словам, Кушанашвили требуется еще как минимум две операции, одна из которых - удаление злокачественной опухоли из кишечника. Ее проведут в другой клинике.

Кушанашвили положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Медики экстренно прооперировали его. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Сегодня журналист вышел на связь из больницы. Он рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу и сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.