Голливудский режиссер раскрыл подробности смерти Хита Леджера

По словам режиссера, ему позвонил отец погибшего актера, Ким, в состоянии глубокого шока после прибытия на место происшествия. Тот нашел его номер в сценарии, лежащем в постели рядом с умершим Леджером.

Сам Гейган был так поражен и ошеломлен, получив этот звонок, что чуть не потерял сознание. В этот момент он находился в аэропорту в компании своей супруги Минни Мортимер.

«Я в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после», - поделился он.

Сценарист отметил, что они с Леджером были очень близки. Актер ушел из жизни 22 января 2008 года в возрасте 28 лет из-за передозировки препаратов в своем доме в Нью-Йорке.

Ранее бывшая возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото.

На одном из кадров девушка нежно обнимала актера за плечи и улыбалась в объектив фотоаппарата.