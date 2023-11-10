Гнесинка опровергла плагиат в дипломе Shamanа

«Она установила наличие не менее 60% оригинального текста, вследствие чего Ярослава Дронова допустили к защите выпускной квалификационной работы, по результатам которой он получил оценку „отлично“», - отметили в учреждении.

Shaman защищал диплом на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца». По данным сайта «Диссернет» , певец допустил заимствования на 20 страницах 35-страничной работы.

Ранее певец Shaman рассказал о своих впечатлениях от исполнения российского гимна вместе с президентом страны Владимиром Путиным. Артист назвал выступление с главой государства на Красной площади одним из самых значимых событий в жизни.