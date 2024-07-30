Глюкозу захотели положить в рехаб

По информации издания, к певице приставили двух охранников, которые следят за ней. Их заметили на днях в гостинице, когда Глюкоза приехала с выступлением на мероприятии.

Близкие артистки подыскивают клинику как в России, так и за рубежом, в которой она сможет очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов. Одним из вариантов стал центр, в котором проходила лечение от алкоголизма певица МакSим, уточнили журналисты.

Ранее выступление Глюкозы на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вызвало скандал. Зрители пожаловались, что певица вышла на сцену в неадекватном состоянии, не смогла исполнить часть своих песен даже под фонограмму, а также пропела несколько строчек с матом.