Глюкоза удалила все публикации на своей странице в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы рассчитаться с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она рассказал изданию «Комсомольская правда».

«Я отдала бывшему все свои деньги - 3,5 миллиона долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах», - поделилась танцовщица.

По ее словам, бизнесмен взял их для своего строительного бизнеса и пообещал ей вернуть деньги с процентами через год. Волочкова так и не получила средства назад, поэтому попросила от Вдовина расписку. Спустя еще несколько лет он и вовсе заявил ей, что ничего не должен.

«Я подавала иски в суд, пыталась вернуть сбережения, но каждый раз Вдовин умолял их забрать. Я шла у него на поводу, ведь он отец моей единственной дочери, и отзывала иски», - призналась балерина.

В итоге бизнесмен передал ей в собственность 22 недостроенные квартиры. Стройка началась в 2009 году, и только спустя 10 лет дом сдали.

Волочкова добавила, что деньги ей вернуть так и не удалось. После продажи квартир у нее получилась сумма в три раза меньше выданной бизнесмену.

Ранее Волочкова выступила с благотворительным театрализованным шоу в Солнечногорске. Мероприятие организовали для сбора финансовой помощи для военнослужащих специальной военной операции.

Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы рассчитаться с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она рассказал изданию « Комсомольская правда ».