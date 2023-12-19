Незадолго до смерти танцор Дмитрий Красилов был весел, активен и хорошо себя чувствовал. Об этом «360» рассказала певица Анна Калашникова. По ее словам, она узнала о случившемся на мероприятии, и эта новость вызвала у нее шок.

«Боже, мы только виделись, только-только отмечали выход его новой песни, виделись на всех новогодних мероприятиях, честно говоря, вообще не верится. Он такой живчик, бодрячок. Я в шоке. Мы, честно говоря, все коллеги в шоу-бизнесе, кто дружили, пребываем в шоке», - рассказала Калашникова.

Певица сообщила, что на днях переписывалась с артистом.

«Вообще никаких подозрений, что он плохо себя чувствовал, не было. Конечно, у него [большой] вес, одышка была, но мы плясали, танцевали, он везде был бодрячком», - добавила она.

Исполнительница предположила, что из-за лишнего веса у Красилова могли быть проблемы со здоровьем. Кроме того, в предновогодней гонке выступлений он мог не уделять достаточного внимания своему самочувствию.

«Может быть, действительно в этой суматохе, в этом новогоднем сумасшедшем графике не выдержало сердце», - предположила исполнительница.

Калашникова рассказала, что предлагала Красилову обратиться к ее знакомому диетологу. Тот на словах соглашался, но откладывал визит.

Тело Дмитрия Красилова обнаружили в его квартире в Москве в понедельник, 18 декабря. По предварительной информации, у артиста случился сердечный приступ. Ему было 29 лет.