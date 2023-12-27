Глупая случайность. Спустя несколько дней после скандала Собчак извинилась за «голую» вечеринку Ивлеевой

«Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», - сказала она.

Ксения Собчак напомнила, что осталась работать в России и продолжила любить свою страну. Она заявила, что не хотела бы из-за «глупой случайности» вызывать чувство злости и ненависти у людей. Журналистка сказала, что все эти дни поддерживала организатора праздника, блогера Анастасию Ивлееву, так как знала, каково быть объектом травли.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» прошла неделю назад, в ночь на 21 декабря. Гости надели одежду, едва прикрывшую тело, и заплатили большие суммы на вход, это спровоцировало скандал. Общественники пожаловались правоохранителям , а выступления некоторых знаменитых участников отменили. Ксения Собчак допустила, что вечеринка оказалась неудачной, но заступилась за гостей.