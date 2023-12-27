27 декабря 2023, 06:19

Глупая случайность. Спустя несколько дней после скандала Собчак извинилась за «голую» вечеринку Ивлеевой

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Участники «голой» вечеринки в Москве не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка Ксения Собчак извинилась перед теми, кого задел специфический дресс-код и сам праздник. Она опубликовала обращение в своем Telegram-канале.

«Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», - сказала она.

Ксения Собчак напомнила, что осталась работать в России и продолжила любить свою страну. Она заявила, что не хотела бы из-за «глупой случайности» вызывать чувство злости и ненависти у людей. Журналистка сказала, что все эти дни поддерживала организатора праздника, блогера Анастасию Ивлееву, так как знала, каково быть объектом травли.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» прошла неделю назад, в ночь на 21 декабря. Гости надели одежду, едва прикрывшую тело, и заплатили большие суммы на вход, это спровоцировало скандал. Общественники пожаловались правоохранителям , а выступления некоторых знаменитых участников отменили. Ксения Собчак допустила, что вечеринка оказалась неудачной, но заступилась за гостей.

Скандалы Ксения Собчак Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 04:40
«Он ее подтолкнул». Николаев назвал причину переезда Пугачевой из России
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева могла уехать из России по вине своего мужа шоумена Максима Галкина*. Об этом заявил экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев в передаче «Малахов» на канале «Россия 1».

«Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала… Но, видимо, он (Галкин* - прим. ред.) ее подтолкнул на это», - заявил он.

Николаев отметил, что не намерен кого-то осуждать и что ему жалко Пугачеву. Он выразил уверенность, что супруг звезды пытается влиять на ее самостоятельные решения.

Ранее Пугачева и Галкин* отметили 12-летнюю годовщину свадьбы. Юморист опубликовал в соцсетях совместное фото с женой. На снимке пара держала бокалы в руках. Обе знаменитости счастливо улыбались друг другу.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин
26 декабря 2023, 23:12
«Это все забудется». Адвокат Киркорова отреагировал на новости об исключении певца из новогодних программ
РИА «Новости»
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В СМИ появилась информация о том, что певца Филиппа Киркорова начали «вырезать» из новогодних программ. Эти слухи в беседе с «360» прокомментировал адвокат артиста Александр Добровинский.

«Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется», - отметил правозащитник.

По данным Telegram-канала Baza, Киркорова могут вырезать из «новогоднего огонька» на канале НТВ после его участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Руководство СМИ якобы потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без артиста.

Телеведущая Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голые») 20 декабря в московском клубе Mutabor. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало общественный резонанс, при этом некоторые гости уже извинились за свое присутствие там. Среди них - Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, а также сама организатор мероприятия.

Адвокаты Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 22:14
Стало известно, сколько Ивлеева получала за сотрудничество с МТС
РИА «Новости»
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Гонорар телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая является амбассадором мобильного оператора МТС, составлял три миллиона рублей в месяц. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Ивлеева попала под прицел СМИ из-за скандальной «голой» вечеринки, после которой многим звездам пришлось извиняться за свое поведение. У некоторых исполнителей сорвались концерты, поклонники начали массово сдавать билеты. Гонорары же Ивлеевой, по данным журналистов, на фоне скандала выросли вдвое.Однако вскоре появилась информации, что некоторые компании разрывают с ней контракты.

В частности, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. С эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.

По данным источника «360», МТС платил блогеру три миллиона рублей ежемесячно.

Реклама Концерты Блогеры Зарплаты Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 22:02
МТС и Тинькофф Банк прекратили сотрудничество с Ивлеевой после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Банк «Тинькофф» перестал сотрудничать с телеведущей Анастасией Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки в московском клубе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы поста обратили внимание, что последний рекламный пост со звездой на сайте регулятора появлялся шесть дней назад. Теперь публикации с ней выходить не будут, компания посчитала такое сотрудничество рискованным.

Также реклама с телеведущей пропала с сайта МТС. Победитель одного из конкурсов компании мог увидеться с одним из амбассадоров компании - Ивлеевой или актером Дмитрием Нагиевым. Теперь выиграть встречу можно только со вторым.

Многие представители российского шоу-бизнеса столкнулись с критикой из-за нашумевшей «голой» вечеринки. Артисты и блогеры пришли на мероприятие в очень откровенных костюмах, а кадры из клуба попали в сеть. Среди гостей были вокалисты Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Последний заявил, что пришел туда «на пять минут» и назвал свой поступок ошибкой.

Банки Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Актеры

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