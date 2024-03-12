12 марта 2024, 14:07

Глуховского обязали выплатить 23 млн рублей алиментов

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Российского писателя Дмитрия Глуховского* обязали ежемесячно платить 1,2 миллиона рублей на содержание детей. Суммарно он должен своей жене почти 23 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно авторам статьи, его бывшая супруга Елена Фуксина подала в суд иск, который в итоге удовлетворили. Теперь с писателя будут списывать каждый месяц алименты. Ему также предстоит погасить долг, который накопился с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года.

Кроме того, по данным СМИ, автор серии «Метро» предпринимал попытки продать две большие дорогостоящие квартиры в центре Москвы и вывести деньги за рубеж. Глуховский* хотел переписать недвижимость на свою 71-летнюю маму.

Ранее звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* не смогла оспорить статус иностранного агента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Дмитрий Глуховский Иноагенты Писатели
12 марта 2024, 14:44
Бритни Спирс снялась полностью обнаженной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Недавно американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала фото с пляжа без одежды. Она выложила снимок в своем профиле в социальных сетях, за которым следит более 42 миллионов человек.

На снимке поп-идол повернулась к объективу спиной и глядит через плечо назад. К посту она приложила эмодзи тюльпана и отключила комментарии.

Этот пост был опубликован вслед за заявлением ее экс-супруга, Сэма Асгари, о том, что он не будет высказываться о Спирс в негативном ключе. В интервью он описал время, проведенное со Спирс, как подарок судьбы.

Певица же в своих мемуарах «Женщина во мне», вышедших в октябре 2023 года, тепло отозвалась о Асгари, описав его как «дар от Бога».

Спирс и Асгари решили развестись после шести лет брака. Поп-звезда уточнила, что не собирается объяснять причину разрыва , так как это никого не касается.

Фото Бритни Спирс
12 марта 2024, 14:35
«Я честно делаю свою работу». Собчак отреагировала на обвинения Калайджяна во лжи
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Журналистка Ксения Собчак отреагировала на комментарий актера и комика Артема Калайджяна, который в интервью с Амираном Сардаровым признался, что перестал доверять представителям шоу-бизнеса после встречи с ней. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, она удивлена, что практически спустя два года после выхода интервью актер вдруг вспомнил про это событие. Телеведущая подчеркнула, что, вероятно, это связано с тем, что против нее идет заказная кампания.

«Тем временем еще раз хочу сказать: я просто честно делаю свою работу, задаю важные вопросы и раскрываю героев. Тот разговор, как мне кажется, раскрыл вас довольно хорошо», - написала журналистка.

Она также высказалась, что несмотря на идеологические разногласия, актер показался ей хорошим человеком, который уместен для своей аудитории.

Тем не менее Собчак добавила, что она никогда не обманывает своих гостей: правило off record - для нее святое. Именно поэтому ведущая готова подтвердить, что он был в курсе, что шла съемка, предоставив кадры с разных ракурсов.

Ранее Калайджян заявил, что Собчак оставила в финальной версии интервью только неудачные моменты.

Ксения Собчак Интервью Актеры
12 марта 2024, 13:34
Инстасамка решила поступить в университет
Читайте нас в: Google Новости
Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, объявила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет. Она рассказала об этом на своей странице в сервисе TikTok.

Она сообщила, что начала собирать документы для сдачи ЕГЭ. Однако она не раскрыла, в какой именно университет намерена поступить и по каким предметам будет писать экзамены.

В этом году поп-звезде исполнится 24 года. В марте стало известно об отмене всех запланированных концертов Инстасамки в России на ближайшее время. Причиной стали протесты со стороны общественников. Девушка планирует выступать только на клаб-шоу с пометкой «18 ».

Сама Зотеева сообщила об отмене концертов, заявив о намерении предстать перед публикой в новом амплуа в следующем году.

Недавно Инстасамка поскандалила с певицей Полиной Гагариной на шоу «Голос». Блогер напомнила коллеге по цеху об ее угрозах.

ЕГЭ Концерты Инстасамка
12 марта 2024, 13:11
Преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант снялся в фильме «Во сне ты горько плакал» — дебютной работе журналиста Николая Солодникова. Об этом сообщило издание «7Дней».

На черно-белой афише Ургант изображен бородатым и с ребенком.

Съемки прошли летом 2023 года в Санкт-Петербурге. В кинокартине, кроме Урганта, также участвовали актрисы Полина Агуреева и Алена Кучкова. Продюсером выступил фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Последний раз Иван Ургант появлялся на киноэкране в 2021 году в фильме «Елки-8». Премьера «Во сне ты горько плакал» состоится в 2024 году, хотя точная дата выхода фильма до сих пор неизвестна.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант работает в России продюсером. По его словам, шоумен сейчас занимается проектами, которые не пользуются большой популярностью.

Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант снялся в фильме «Во сне ты горько плакал» - дебютной работе журналиста Николая Солодникова. Об этом сообщило издание «7Дней».

Фильмы Иван Ургант

Новости по теме