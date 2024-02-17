Глубокое декольте и прозрачная юбка. Дженнифер Лопес вышла в свет в смелом наряде

Для выхода в свет 54-летняя Дженнифер Лопес выбрала черное платье-макси с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Ее спутник был одет в белую рубашку и черный брючный костюм. Возлюбленные обнимались и целовались перед фотографами.

Картина «Это я… сейчас: История любви» - это биографический фильм и жизни и карьере Дженнифер Лопес. Режиссером ленты стал Дейв Майерс.

В январе Дженнифер Лопес сфотографировалась для обложки своего нового студийного альбома в облегающем комбинезоне российского бренда Yanina Couture от модельера Юлии Яниной.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начался более 20 лет назад. В 2004 году пара рассталась, чтобы воссоединиться спустя 18 лет. В июле 2022 года Лопес и Аффлек тайно поженились в США. Певица взяла фамилию мужа.

Певица Дженнифер Лопес вместе с супругом Беном Аффлеком появилась на премьере фильма «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе в смелом наряде. Фотографии звезды опубликовал Daily Mail.