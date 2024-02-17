17 февраля 2024, 05:01

Глубокое декольте и прозрачная юбка. Дженнифер Лопес вышла в свет в смелом наряде

РИА «Новости»
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Певица Дженнифер Лопес вместе с супругом  Беном Аффлеком появилась на премьере фильма «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе в смелом наряде. Фотографии звезды опубликовал Daily Mail.

Для выхода в свет 54-летняя Дженнифер Лопес выбрала черное платье-макси с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Ее спутник был одет в белую рубашку и черный брючный костюм. Возлюбленные обнимались и целовались перед фотографами.

Картина «Это я… сейчас: История любви» - это биографический фильм и жизни и карьере Дженнифер Лопес. Режиссером ленты стал Дейв Майерс.

В январе Дженнифер Лопес сфотографировалась для обложки своего нового студийного альбома в облегающем комбинезоне российского бренда Yanina Couture от модельера Юлии Яниной.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начался более 20 лет назад. В 2004 году пара рассталась, чтобы воссоединиться спустя 18 лет. В июле 2022 года Лопес и Аффлек тайно поженились в США. Певица взяла фамилию мужа.

Певица Дженнифер Лопес вместе с супругом Беном Аффлеком появилась на премьере фильма «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе в смелом наряде. Фотографии звезды опубликовал Daily Mail.

США Кино Голливуд Фильмы Музыка
17 февраля 2024, 05:49
Лолита Милявская назвала размер своей пенсии
РИА «Новости»
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Российская певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии, которая составила более 23,8 тысячи рублей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», - написала она в своем блоге.

Артистка так ответила комментаторам, которые писали под ее постами слово «бабка». По ее словам, у нее есть пенсионное удостоверение, и она этим гордится.

Лолита добавила, что содержит семью и помогает людям на честно заработанные и отложенные деньги. Также певица заявила, что у налоговой службы никогда не было к ней претензий, так как она щепетильна.

В начале года Лолита заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.

В конце января концерт Лолиты отменили в городе Раменском в Московской области. Выступление было запланировано на 15 февраля.

Артистка также осталась без концерта в Новосибирске , запланированного на 31 марта. Он входил в юбилейный гастрольный тур, посвященный ее 60-летию.

Пенсия Музыка Лолита Милявская Москва
17 февраля 2024, 01:26
«Роскошная». Басков нашел двойника Семенович
РИА «Новости»
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Певец Николай Басков нашел двойника Анны Семенович в третьем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия». Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

Жюри оценивало выступление восьми коллективов, причем один из самых ярких номеров показала московская группа «Девчата». Вокалистки исполнили песню «Ах, Таня, Танечка» из фильма «Карнавальная ночь».

Девушки впечатлили зрителей и своими внешними данными, причем одна из них напомнила Баскову его коллегу Семенович.

После того, как певец к ней обратился и получил ответ, то отметил, что она и разговаривает также. Вокалистка на это добавила, что помимо фигуры и голоса у нее такой же цвет глаз, как у Семенович.

«Вы роскошная», - подтвердил Басков.

Группа «Девчата» набрала 97 баллов, но в финале выпуска их обошли государственный камерный хор Республики Татарстан из Казани и ансамбль ARIELLE, набравшие по 100 баллов.

Ранее Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии , представ в кадре в нижнем белье с кружевами. Своими фотографиями она порадовала подписчиков в соцсетях.

Музыка Телевидение Николай Басков
17 февраля 2024, 01:04
Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович
Unsplash
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Мексиканская актриса фильмов для взрослых Саша Попович, известная под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта. Ей было 78 лет, сообщило мексиканское издание TVyNovelas.

О смерти Попович от сердечного приступа стало известно в День всех влюбленных, 14 февраля. Последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.

Саша Попович родилась 20 января 1946 года, карьеру актрисы она начала в 1970-х годах. Звезда снялась в восьми десятках фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и лучо-кино. Среди них, такие как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».

Также Монтенегро пробовала себя и в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.

Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Попович он бросил супругу с тремя детьми.

Мексика Фильмы
17 февраля 2024, 00:20
Даня Милохин выиграл дебютный бой против индийского блогера Хана
РИА «Новости»
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Российский блогер и певец Даня Милохин выиграл техническим нокаутом в первом раунде дебютный боксерский бой в Дубае. Его противником оказался индийский блогер Аджмал Хан. Об этом сообщила «Газета.ru».

Бой прошел в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг под гимн и флаг России. Ему противостоял 31-летний индийский блогер Аджмал Хан.

Боксерский поединок завершился уже в первом раунде, когда Милохин заставил противника прижаться к канатам и нанес несколько ударов по голове. Главный судья досрочно остановил бой.

По словам Милохина, за участие в поединке он получит около 10 тысяч долларов. Он также признался, что планировал добить противника в третьем раунде, не рассчитывая, что все так быстро закончится.

«Я просто боялся, что он мне может нанести какой-то урон. Я счастлив!» - заявил он после боя.

Ранее знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой Милохина, предупредив тиктокера, что бокс не прощает ошибок , а наказывает за них. По его словам, блогер не понимает, что бокс - это искусство, которым занимаются с ранних лет и тратят годы, чтобы стать профессионалом.

Бокс Блогеры Россия ОАЭ Дубай

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