10 января 2024, 00:35

Главред «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко умер в Таиланде

РИА «Новости»
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Российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко внезапно умер в Таиланде. Об этом РИА «Новости» сообщили местные медики.

«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», - сообщили агентству в государственной больнице Таиланда.

Войтенко последние 14 лет проживал в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда. Он скончался, не дожив чуть более недели до своего 66-го дня рождения.

Тело российского журналиста обнаружила тайская полиция 1 января, когда вскрыла его квартиру по просьбе родственников, которые не могли связаться с Войтенко с 29 декабря.

В Москве в возрасте 86 лет скончался писатель и обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов. Утром 9 января тело писателя нашла в квартире его дочь.

Журналистика Таиланд Писатели
10 января 2024, 00:43
Блогер Лерчек сменила прическу из-за облысения
РИА «Новости»
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Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) решила поменять стиль. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

Знаменитость объяснила, что мера по смене образа оказалась вынужденной. На фоне стресса у блогера выпало много волос, поэтому длинные локоны пришлось отстричь. Также в последнее время Лерчек страдала от боли в ногах.

«У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения», - заявила Валерия.

Она отметила, что решила постричься в ноябре. К публикации женщина прикрепила видео, которое началось со сцены, где Чекалина в слезах обрезает длинные локоны, а на следующем кадре предстает с новой прической и ярким макияжем.

Ранее стало известно о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. В итоге интернет-знаменитости выплатили около 500 миллионов рублей.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Болезни Блогеры Красота
10 января 2024, 00:36
Певица Глюкоза уехала из России после участия в «голой» вечеринке
Unsplash
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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, уехала из России вскоре после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В своем Instagram* артистка выложила снимки с Сейшельских островов.

Глюкоза отправилась на отпуск вместе с семьей. Певица отметила, что давно хотела посетить Сейшелы, но только сейчас смогла туда приехать.

Ионова призналась, что перед путешествием даже не посмотрела прогноз погоды, из-за чего попала в сезон дождей. Однако ситуация несильно расстроила артистку.

«Это сплошной восторг! Удивительная природа - ощущение, будто все вокруг написано великим художником», - поделилась своими впечатлениями Глюкоза.

Глюкоза стала одной из участниц скандальной вечеринки Ивлеевой, после чего ее выступление на рождественской программе Григория Лепса на Первом канале вырезали из эфира. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что своим поступком она дискредитировала его проект и пообещал перезапустить его с новой солисткой.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Путешествия Скандалы Песни Музыка
09 января 2024, 23:25
Певец Шарлот в письме покаялся перед патриархом Кириллом
РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот, который ранее публично сжег российский паспорт, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с покаянием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, артист отправил послание священнослужителю примерно две недели назад. Вокалист просит прощения в письме и обещает искупить вину. По словам Шарлота, во время пребывания в следственном изоляторе, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», однако это возможно после выхода из СИЗО.

Суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Певец признался в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих во время допроса.

До этого артиста поймали в аэропорту Пулково после того, как он использовал нецензурную лексику и приставал к окружающим. Звезду задержали на 13 суток. Потом его из Петербурга на поезде отправили в Самару , где возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».

Уголовное дело Суд СИЗО Музыка Патриарх Кирилл
09 января 2024, 16:19
Роналду поделился фотографией со своей невестой на побережье в Дубае
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Игрок саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с поклонниками кадрами с отдыха. Футболист опубликовал в Instagram* совместное фото со своей невестой Джорджиной Родригес.

Пара отдыхала на побережье в Дубае. Спортсмен запечатлел, как они, стоя в воде, обнимаются на пляже. Для фотосессии 29-летняя модель выбрала серебристый купальник и однотонный платок, а спортсмен надел черные шорты.

«Вторая половина», - написал Роналду под фотографией.

Пара помолвлена с 2018 года. Родригес и Роналду вместе воспитывают общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также трех детей от суррогатных матерей - Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Ранее португальский спортсмен стал лучшим бомбардиром 2023 года. Футболист за прошедший год забил 53 гола, обогнав игрока «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Спортсмены Модели Футбол Instagram Дубай

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