12 октября 2024, 18:42

Глава Wildberries призвала мужа не устраивать разборки

РИА «Новости»
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Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким попросила бывшего супруга Владислава Бакальчука действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале.

По мнению Ким, Бакальчук потерял адекватность восприятия. На это указывают угрозы, с которыми столкнулись сотрудники Wildberries. Кроме того, хакеры устраивают атаки на саму компанию.

Предпринимательница заявила, что именно из-за действий экс-мужа в прошлом году в Wildberries произошли забастовки. Также команда Бакальчука поставила под угрозу бизнес, заморозив стройки и якобы обворовав компанию на 37 миллиардов рублей.

«Меня не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул. Объединиться с компанией Russ - это было правильное бизнесовое решение», - отметила она.

Ким подчеркнула, что вопросы нужно решать в рамках российского законодательства, а не заниматься «разборками в стиле 90-х».

В начале октября Татьяна Ким официально сменила фамилию на девичью. Такое решение она приняла после перестрелки у офиса маркетплейса 18 сентября в Москве. Жертвами нападения стали двое охранников.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы Москва Стрельба у офиса Wildberries
12 октября 2024, 18:21
«Шерлока Холмса» вывели из комы
РИА «Новости»
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Врачи вывели актера Василия Ливанова из медикаментозной комы на неопределенное время. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, сейчас Ливанов по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики начали давать актеру сильнодействующий антибиотик, чтобы избежать угрозы получения внутрибольничной инфекции.

Кроме того, у народного артиста РСФСР спутанное сознание. Медики не исключают дисциркуляторной энцефалопатии из-за недостатка питательных веществ в нейронах, кислорода и нарушения кровоснабжения мозга.

Ливанова ввели в медикаментозную кому еще с 10 октября. Врачи надеялись, что такая мера поможет телу актера восстановиться и обойтись без отека головного мозга.

Василий Ливанов широко известен советским и российским зрителям по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Больницы Врачи Актеры
12 октября 2024, 13:01
Российский бизнес Никиты Преснякова ушел в минус
РИА «Новости»
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Российский бизнес-проект Никиты Преснякова ушел в минус на миллион рублей в 2023 году. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

До прошлого года фирма «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов, приносила «неплохие бонусы». Но с 2023 года компания стала убыточной, большая часть процессов заморожена, сообщил Shot.

В 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 миллиона рублей. Генеральным директором компании числится супруга Преснякова Алена. Чета Пресняковых проживает в США.

В сентябре появился слух, что Никита Пресняков развелся с Аленой Красновой. Об этом заявил экс-директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник.

США Бизнес Никита Пресняков
11 октября 2024, 21:45
Рогов признался, что специально называл героинь шоу жирными
РИА «Новости»
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В эфире шоу «Золушка. Перезагрузка» на ТНТ ведущим нужно было специально оскорблять героинь. Об этом стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал в подкасте блогерши Карины Мурашкиной.

По словам Рогова, во время работы в программе он и его соведущие называли героинь жирными. Так себя вести их просили продюсеры шоу.

«Мы там такую дичь творили. Мы кидались вещами, ржали, орали, тянули вещи. Это был просто кошмар», - сказал он.

Стилист отметил, что сейчас он не позволил бы себе такого общения с героинями проектов о преображении. Он признал, что такое поведение было бы неуместно.

В январе Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».

Он поддержал кандидатуру стилиста, отметив, что у того за плечами большой опыт ведения телепередач о моде.

Мода YouTube
11 октября 2024, 19:56
Лазарева пообещала разобраться с объявлением в международный розыск
РИА «Новости»
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Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск. В своем обращении на видеохостинге Telescope она назвала ситуацию неразберихой.

Артистка подчеркнула, что обязательно прокомментирует произошедшее в беседе с прессой, потому что «объяснить это нужно».

«С этой неразберихой как-нибудь разберемся», - пообещала она.

Накануне стало известно, что правоохранители в России объявили Татьяну Лазареву* в международный розыск , сообщал RT.

Летом Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ее предъявили обвинение в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Суд Россия Иноагенты Татьяна Лазарева

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