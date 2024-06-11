11 июня 2024, 13:17

«Глашатай патриотизма». Музыкант Новиков проехался по Shaman’у

РИА «Новости»
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Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания «Аргументы недели» он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

«Даже глашатай патриотизма повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню», - заявил Новиков.

По его словам, носить флаг на рукаве должны только военные. Кроме того, музыкант пожаловался, что многие артисты пишут свои псевдонимы латинскими буквами, в том числе и Shaman.

«Такой вот сложился стереотип: если написать что-то не по-русски, это будет более привлекательно. Доморощенные маркетологи даже не понимают, что сейчас это работает наоборот. Мы сейчас английский изучаем по названиям ракет, которые летят по нашим парням на передовой и по мирным городам. Но им это неведомо», - возмутился певец.

Ранее Shaman высказался об уехавших из России артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь.

Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания « Аргументы недели » он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

Россия Музыка Патриотизм Shaman
11 июня 2024, 12:59
«Выкормыши Первого канала». Музыкант Новиков высказался о предателях России
РИА «Новости»
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Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы недели».

«Самое большое число предателей, сбежавших из России и поливающих ее сейчас грязью из-за границы, - выкормыши Первого канала», - заявил Новиков.

Кроме того, музыкант раскритиковал передачу «АнтиФейк», которая выходит на федеральном канале. По его мнению, ситуация в информационном пространстве требует введения особых мер для того, чтобы СМИ по своему желанию не могли создавать и транслировать в эфире «подобную дрянь».

Ранее россияне записали певца Алексея Воробьева в предатели из-за переезда США. Артиста упрекнули в том, что на фоне громких заявлений о любви к Родине он устроил комфортную жизнь за рубежом под американским флагом.

Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы недели ».

Первый канал Россия Телевидение
11 июня 2024, 11:20
«Продолжала быть королевой». Актер Матросов — о последних годах жизни Заворотнюк
РИА «Новости»
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Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче « Звезды сошлись! » на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Любая болезнь, а тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Но рядом с Петей и рядом со своими близкими она продолжала быть королевой. <…> Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остается в памяти», - поделился артист.

Матросов поблагодарил журналистов за то, что они не вмешивались в личные дела семьи актрисы и дали ей возможность отгородиться и спокойно лечиться от страшной болезни.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
11 июня 2024, 10:56
«Уходим в серьезный минус». Концерт в «Лужниках» может вогнать Гагарину в долги
РИА «Новости»
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На пресс-конференции перед журналистами певица Полина Гагарина заявила, что ее предстоящий концерт в «Лужниках» не окупится. Ее слова передало издание Msk1.ru.

«С моей стороны, со стороны всей команды это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус», - заявила она.

Певица отметила, что ее шоу «Навсегда», которое состоится 29 июня, не окупаемо и окупиться не может. По словам Гагариной, она вместе с командой вложила фантастическую сумму в реализацию мероприятия, поэтому они приложат все усилия, чтобы оно состоялось.

«Надеюсь, я хотя бы не останусь в долгах. Я трачу частично свои собственные деньги», - добавила артистка.

Ради подготовки к концерту Гагарина отказалась принять участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд». Она заявила о желании доказать, что в России могут делать шоу не хуже, чем на Западе.

Долги Концерты Россия Музыка Шоу-бизнес
11 июня 2024, 10:29
«Даже детей». Актриса Троянова поддержала призыв убивать русских
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Ольга», актриса Яна Троянова* назвала заслуженным призыв убивать русских людей, в том числе и детей. Таким мнением она поделилась в интервью для издания «Новая газета — Европа»**.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят „хороший русский - мертвый русский“», - заявила Троянова*.

По словам актрисы, она оказалась в меньшинстве, которое было предано Россией. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация признана нежелательной в России.

Дети Сериалы Россия Актеры Иноагенты

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