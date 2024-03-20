Гимнастка Ляйсан Утяшева серьезно заболела во время съемок

Телеведущая разместила в Сети фотографии с сыпью на щеках, сознательно не используя фильтры. Она не уточнила, что именно вызвало у нее такую реакцию.

В начале марта Утяшева уехала из России. Она анонсировала старт нового реалити-шоу «Выжить в …» о выживании в экстремальных условиях. Знаменитая спортсменка не раскрыла, где именно будут проходить съемки.

Врач Мария Зорина рассказала, как подготовиться к сезону весенней аллергии. По ее словам, существует метод, который не только облегчает реакции, но и способствует долговременному изменению ответа иммунной системы.