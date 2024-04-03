Герцогиня Меган Маркл отказалась навестить больную раком Кейт Миддлтон
Герцогиня Меган Маркл отклонила предложение супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. Об этом сообщило издание The Mirror.
В попытке преодолеть прошлые разногласия принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стремились наладить отношения с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, проживающими в США. Сначала ходили слухи, что Кейт Миддлтон не желает принимать участие в этой встрече, однако позже она изменила свое решение.
Однако теперь видеться не захотела Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн предположил, что отказ связан с нежеланием везти детей за границу.
«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор», - отметил эксперт.
В конце марта Кейт Миддлтон рассказала о своей борьбе с раком. Долгое время она предпочитала не раскрывать свой диагноз и проходила лечение приватно, но в конечном итоге решила прервать молчание из-за многочисленных домыслов и слухов.
Некоторые источники сообщали, что рак у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружили после операции по удалению матки. Другие предположили, что у принцессы рак толстой кишки.