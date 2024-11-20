20 ноября 2024, 02:46

Газманов раскрыл свое отношение к Шаману на фоне слухов в конфликте

РИА «Новости»
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Певец и композитор Олег Газманов заявил, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, достоен звания заслуженного артиста России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Газманов отметил, что сейчас петь со сцены «Я русский» - «стало гордостью», а песню Дронова «Встанем» люди слушают стоя, а ведь людей не заставишь слушать то, что им не нравится. И уж тем более вставать при этом.

«Шаман несет в народ песни с нашим национальным кодом, основанные на тысячелетних духовных и нравственных традициях. Песни нужные и полезные стране, особенно сегодня», - подчеркнул исполнитель хита «Вперед, Россия».

Кроме того, Газманов отметил харизму и мощный узнаваемый голос Дронова. По его словам, это достаточно, чтобы россияне и правительство обратили на него внимание и стали поощрять его творчество.

В заключение певец пожелал Шаману не сломаться из-за внезапно обрушившейся популярности, найти свой образ и идти вперед, игнорируя тех, кто травит его в СМИ и интернете.

В конце октября Шаман спел песню Газманова «Единственная моя» в Кремлевском зале.

Награды Россия Музыка Shaman Шоу-бизнес Олег Газманов
20 ноября 2024, 01:32
Бузову заметили в свадебном салоне на фоне слухов о романе с Майами
РИА «Новости»
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Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов в Москве, где она примерила несколько нарядов. Об этом сообщило издание StarHit.

Исполнительница хита «Мало половин» приехала в столичный бутик с командой помощников. Консультанты салона показали ей ассортимент и предоставили несколько свадебных платьев для примерки. По словам источника издания, Бузовой приглянулись некоторые из нарядов.

До этого певица поделилась планами на 2025 год, отметив, что планирует сосредоточиться на семейной жизни. При этом она не назвала имени своего избранника.

Поклонники заподозрили, что у нее роман с рэпером Олегом Кривиковым, известным как Олег Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте тот страстно поцеловал Бузову на сцене.

Ранее комик Михаил Галустян назвал Бузову идеальным партнером и похвалил за работоспособность, отметив ее роль в проекте «Звезды в джунглях».

Ольга Бузова Одежда Свадьбы
19 ноября 2024, 23:07
Лепса обматерили на концерте в Казани
РИА «Новости»
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Во время выступления певца Григория Лепса в Казани не обошлось без скандала. Один из зрителей стал обращаться к нему матом. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Исполнитель начал выступление, не дожидаясь, когда все зрители пройдут на стадион. У «Татнефть Арены» выстроились многометровые очереди поклонников артиста, причем за пять минут до начала концерта у входа оставались еще зрители, которые пока не прошли досмотр.

Концерт продлился три часа, причем уже на втором часу Лепс заявил, что уйдет «дунуть чего покрепче».

«Ребята поиграют, вы пока послушаете. У нас осталось две песни. Выберем одну, споем, и все», - заявил Лепс и ушел со сцены.

Музыканты в это время играли случайные мелодии.

В конце концерта один из зрителей выкрикнул что-то нецензурное, Лепс обиделся и ответил тем же. После этого исполнитель хита «Рюмка водки на столе» поблагодарил зрителей и покинул сцену.

Ранее в Красноярске Лепс прервал исполнение одной из песен из-за поклонницы, снимающей выступление на телефон с фонариком.

Казань Концерты Россия Музыка Шоу-бизнес Григорий Лепс
19 ноября 2024, 13:14
«Была мысль, что Вовка справится». Группа «На-На» вспомнила последние дни Левкина
Телеканал «360»
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Словами «траур» и «печаль» описал уход из жизни бывшего коллеги Владимира Левкина оставшийся в группе «На-На» Вячеслав Жеребкин. Вместе с Владимиром Политовым и Михаилом Игониным он приехал на церемонию прощания с ушедшим из жизни в возрасте 57 лет музыкантом, певцом и поэтом.

Жеребкин в комментарии 360.ru назвал уход Левкина неожиданным и очень быстрым.

«У меня была мысль, что Вовка справится с этим, и болезнь уже не вернется. Потому что как дочка родилась, у него все стало лучше. Он начал работать», - поделился артист.

Певец добавил, что в силу разных графиков гастролей виделись они не так часто. Но Левкин не жаловался на здоровье и выглядел достаточно хорошо.

«Встречи были позитивные, поэтому говорить о проблемах со здоровьем просто не было повода», - поддержал коллегу по группе Игонин.

Он добавил, что на встречах с Левкиным все делились творческими планами и рассказывали только о личной жизни.

«Он бодро держался и поводов интересоваться своим здоровьем просто не давал», - сказал Политов.

Артист подчеркнул, что его бывший коллега был очень лиричным и романтичным человеком, который писал замечательные стихи, раскрываясь в них все свое глубокое творчество.

«Семья и творчество оставались главными в его жизни. Все всегда радовались, когда видели его с женой. Они были настоящим эталоном любви», - добавили участники группы.

Церемония прощания с Владимиром Левкиным началась в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 57 лет. Концертный директор музыканта Александр не исключил, что причиной смерти стали последствия перенесенного Левкиным рака.

Музыка Москва Артисты
19 ноября 2024, 11:24
Невесте стукнуло 18 неделю назад. На ком решил жениться 49-летний Марк Горобец
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Режиссер Марк Горобец в свои 49 лет сделал предложение актрисе Александрине Олексюк, которой 14 ноября исполнилось 18 лет. Об этом сообщила kp.ru.

Невестой Олексюк стала еще в 17 лет, в августе, во время отдыха на озере Рица в Абхазии. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.

Предположительно, их роман завязался на съемках фильма «Тур с Иванушками». Для режиссера этот брак уже не первый, но детей у него нет.

Ранее 62-летний певец Григорий Лепс рассказал о романе с 18-летней Авророй Кибой.

Он заявил, что готов дождаться ее из Лондона, где она учится в колледже моды, хотя и не уверен в успехе из-за разницы в возрасте. Телеведущая Анна Калашникова рассказала, что артист ради молодой возлюбленной бросил пить и занялся спортом.

Свадьбы Режиссер Брак

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