Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Российский рэпер Тимати не только записал песню с Пи Дидди (Шоном Комбсом), но и принял участие в двух его вечеринках. Однако на своей странице в «ВКонтакте» он заверил поклонников, что ничего криминального там не происходило.

Рэперы познакомились около 15 лет назад в Сен-Тропе, когда общий знакомый пригласил Тимати на пляжную вечеринку. В следующий раз россиянин встретился с Пи Дидди на его совместном концерте со Снуп Догом.

Тимати предложил через товарища сделать с Пи Дидди совместный трек. Через полгода состоялась запись, но музыканты работали отдельно друг от друга.

Их третья встреча состоялась на съемках клипа в Майами и Лос-Анджелесе, и после этого Тимати побывал на первой вечеринке «плохого Дидди» - по случаю презентации альбома.

Она прошла в доме американца, гостей угощали шампанским и черной икрой. Тимати сказал, что, кроме знаменитостей, присутствовали сыновья, дочери и девушка Пи Дидди.

Вторая вечеринка прошла на полях Каннского фестиваля на огромной лодке. Тимати сообщил, что ее устроили с большим размахом, но тоже без скандалов.

«Там все выпивали, танцевали, ходили вверх и вниз. Но опять же, спешу вас расстроить, никаких диких оргий там не было. Ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», - сказал он.

С обвинениями в адрес Пи Дидди выступили десятки человек. Полиция задержала его. Суд по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации пройдет в мае 2025 года.