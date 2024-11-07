Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования
Мещанский суд Москвы лишил рок-музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Кроме того, музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сукачев подал апелляцию на решение суда, однако ее отклонили.
Ранее ФНС заблокировала счета кинокомпании , которую Сукачев основал вместе с актером Дмитрием Харатьяном для создания телепередач и фильмов, однако уже в 2022 году перестал предоставлять документы о деятельности и задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.
В августе водительских прав лишили актера дубляжа и телеведущего Бориса Репетура , известного поклонникам под прозвищем Бонус. Он не выполнил обязательств после ДТП.