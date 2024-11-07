07 ноября 2024, 17:06

Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мещанский суд Москвы лишил рок-музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сукачев подал апелляцию на решение суда, однако ее отклонили.

Ранее ФНС заблокировала счета кинокомпании , которую Сукачев основал вместе с актером Дмитрием Харатьяном для создания телепередач и фильмов, однако уже в 2022 году перестал предоставлять документы о деятельности и задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.

В августе водительских прав лишили актера дубляжа и телеведущего Бориса Репетура , известного поклонникам под прозвищем Бонус. Он не выполнил обязательств после ДТП.

Штрафы Суд Водители
07 ноября 2024, 02:33
Названа дата выхода совместного альбома Инстасамки и «Ленинграда»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) выпустит совместный альбом с группой «Ленинград» 8 ноября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Проект назвали «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть песен, среди которых «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

Обложку будущего совместного альбома «Ленинграда» и Инстасамки петербургская группа разметила в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Зотеева уже получили первый заказ на корпоратив после того, как стало известно об их сотрудничестве. Звездный дуэт назвали самым высокооплачиваемым. Артистам якобы предложили 60 миллионов рублей за выступление.

В беседе с 360.ru музыкальный критик Сергей Соседов сравнил дуэт Шнурова и Зотеевой с «мусором». По его словам, их творчество не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству. Журналист не смог подобрать слова, чтобы описать коллаборацию Ленинграда и Инстасамки.

Песни Музыка Сергей Шнуров Инстасамка Артисты
06 ноября 2024, 20:56
«Спешу вас расстроить». Тимати признался, что участвовал в вечеринках Пи Дидди
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский рэпер Тимати не только записал песню с Пи Дидди (Шоном Комбсом), но и принял участие в двух его вечеринках. Однако на своей странице в «ВКонтакте» он заверил поклонников, что ничего криминального там не происходило.

Рэперы познакомились около 15 лет назад в Сен-Тропе, когда общий знакомый пригласил Тимати на пляжную вечеринку. В следующий раз россиянин встретился с Пи Дидди на его совместном концерте со Снуп Догом.

Тимати предложил через товарища сделать с Пи Дидди совместный трек. Через полгода состоялась запись, но музыканты работали отдельно друг от друга.

Их третья встреча состоялась на съемках клипа в Майами и Лос-Анджелесе, и после этого Тимати побывал на первой вечеринке «плохого Дидди» - по случаю презентации альбома.

Она прошла в доме американца, гостей угощали шампанским и черной икрой. Тимати сказал, что, кроме знаменитостей, присутствовали сыновья, дочери и девушка Пи Дидди.

Вторая вечеринка прошла на полях Каннского фестиваля на огромной лодке. Тимати сообщил, что ее устроили с большим размахом, но тоже без скандалов.

«Там все выпивали, танцевали, ходили вверх и вниз. Но опять же, спешу вас расстроить, никаких диких оргий там не было. Ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», - сказал он.

С обвинениями в адрес Пи Дидди выступили десятки человек. Полиция задержала его. Суд по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации пройдет в мае 2025 года.

США Рэпер Тимати Скандалы Педофилы Изнасилования Шоу-бизнес Пи Дидди Скандал с Пи Дидди
04 ноября 2024, 22:33
Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой» Березин
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Актер Артур Березин скончался 29 октября на 69-м году жизни. Об этом сообщил в беседе с aif.ru его друг Стас Балакин.

«Артур ушел из жизни в больнице города Кейптаун после длительной болезни», - сказал он.

По словам собеседника издания, Березин долгое время жил в Южно-Африканской Республике, поэтому считал ее своим вторым родным местом. Похороны актера пройдут в Кейптауне.

Свой творческий путь Березин начал с цирковой самодеятельности, а в 1977 году перешел на работу в «Союзгосцирк». Актер впервые приехал в ЮАР в 1991 году. Там он прожил до 2015 года, а затем неоднократно возвращался.

В последние годы артист руководил каскадерской школой в Крыму. Зрителям он запомнился благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Не бойся, я с тобой» и «Курьер на Восток». Также его трюки можно увидеть в сериале «Анна Каренина» и других.

Фильмы Актеры
04 ноября 2024, 19:01
Умер режиссер сериала «Трущобы» Димеджи Аджибола
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Продюсер, режиссер и монтажер Димеджи Аджибола скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщило Nigerian Tribune.

По данным издания, причиной смерти стала болезнь. Аджибола пришел в индустрию, когда ему было 18 лет. Свой творческий путь начал с анимации, также занимался рекламой.

Димеджи Аджибола изучал кинопроизводство в Нью-Йоркской киноакадемии на студии Universal и в Animation Mentor в Сан-Франциско. Среди наиболее известных проектов продюсера - «Палата № 305», криминальные драмы «Трущобы», «Король трущоб» и «Черная свадьба». Свою последнюю картину Аджибола выпустил в этом году.

Сериалы Режиссер

Новости по теме