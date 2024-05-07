Гарик Сукачев отказался выступать в регионах

По информации издания, артист теперь сфокусируется на работе над своим спектаклем в театре «Современник», а выступать будет исключительно на корпоративных мероприятиях.

Такое решение рокер принял после того, как сорвался его предыдущий тур. Концерты отменили в ряде городов - Ижевске, Казани, Самаре, Уфе, Челябинске и других.

Тогда фанаты начали обвинять Сукачева в мошенничестве из-за массовой отмены концертов и проблем с возвратом денег за билеты. Представитель музыканта возложил вину за случившееся на организатора - ООО «Бэст Ивэнтс Раша».

При этом цена за частные выступления рокера упала с девяти до семи миллионов рублей. За эту сумму он готов выступить на территории заказчика - в клубе или ресторане.