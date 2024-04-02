Гарик Харламов сыграет в новом «Простоквашино»

«Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов - его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», - сказала Слащева.

По ее словам, нарисованный художниками «Союзмультфильма» Харламов окажется в центре сюжета одного из новых эпизодов мультсериала, получившего название «Таинственный Бульдог». В этой истории Шарик познакомится в интернете с таинственным «Бульдогом» и отправится на встречу с ним в компании Кота Матроскина. Результат этой необычной встречи зрители смогут увидеть этой осенью в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Харламов назвал своих основных конкурентов-юмористов. Он озвучил имена коллег, которых видит возможными кандидатами на звание «лучшего комика страны».