Гарик Харламов перезапустит Comedy Club

В Италии умер 81-летний шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, известный как автор унифицированного рецепта десерта тирамису. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Мы вспоминаем его с любовью и той нежностью, которая всегда отличала его образ жизни. <…> Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», - заявил организатор чемпионата мира по изготовлению тирамису Франческо Реди.

По информации издания, Лингуанотто умер после продолжительной болезни. Хотя отель Roma из Томедзо оспаривал авторство тирамису, именно этого кондитера считали создателем унифицированного рецепта.

Идею Лингуанотто позаимствовал у жены владельца ресторана Le Beccherie, в котором работал с 1970 года, Альбы Кампеол. К тому времени она готовила десерт на основе печенья, кофе и сабаглионе уже 20 лет. Кондитер заменил яичный крем на маскарпоне и назвал блюдо тирамису.

Владелец Le Beccherie и бывший работодатель Лингуанотто, ресторатор Альдо Кампеол , умер в 2021 году в возрасте 93 лет. Губернатор региона Венето Лука Дзайя выразил соболезнования его семье.