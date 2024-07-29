29 июля 2024, 10:22

Гарик Харламов перезапустит Comedy Club

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Юмориста Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club на ТНТ. Комик заявил о желании перезапустить проект, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По информации издания, Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков шоу, включая работу сценаристов, контроль за написанием номеров и определение повестки.

«Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», - заявил юморист.

По его словам, он также продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.

Ранее продюсер Диана Тевосова рассказала о конфликте между ведущим КВН Александром Масляковым и Харламовым. По ее словам, юморист дал концерт, не согласовав его с продюсерами.

Гарик Харламов Телевидение
29 июля 2024, 08:18
Создатель тирамису умер в Италии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Италии умер 81-летний шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, известный как автор унифицированного рецепта десерта тирамису. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Мы вспоминаем его с любовью и той нежностью, которая всегда отличала его образ жизни. <…> Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», - заявил организатор чемпионата мира по изготовлению тирамису Франческо Реди.

По информации издания, Лингуанотто умер после продолжительной болезни. Хотя отель Roma из Томедзо оспаривал авторство тирамису, именно этого кондитера считали создателем унифицированного рецепта.

Идею Лингуанотто позаимствовал у жены владельца ресторана Le Beccherie, в котором работал с 1970 года, Альбы Кампеол. К тому времени она готовила десерт на основе печенья, кофе и сабаглионе уже 20 лет. Кондитер заменил яичный крем на маскарпоне и назвал блюдо тирамису.

Владелец Le Beccherie и бывший работодатель Лингуанотто, ресторатор Альдо Кампеол , умер в 2021 году в возрасте 93 лет. Губернатор региона Венето Лука Дзайя выразил соболезнования его семье.

Еда Италия
29 июля 2024, 04:01
Певица Натали заявила о готовности выходить на сцену после годового траура по мужу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Натали решила вернуться на сцену после года траура из-за гибели своего супруга продюсера Александра Рудина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Год… Самый долгий… Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви. Все говорили: „Напиши песню“», - передало издание ее слова.

Вокалистка объяснила, что в первые полгода в ее голове были только «звуки звенящей тишины», она постоянно плакала и грустила. Из-за этого звезда не могла выпускать новые песни, ведь ей хочется вдохновлять и радовать слушателей, а не наоборот.

Теперь Натали осознала, что муж хотел бы ее улыбки и счастья. Она реабилитировалась и «намерена довериться судьбе». В августе артистка запланировала выпустить новую песню.

Гибель Рудина стала большим ударом для его семьи. За две недели до смерти продюсера умер его отец. Родственники сильно переживали обе потери.

Семья Песни
29 июля 2024, 00:41
СМИ составили список самых востребованных российских музыкантов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Популярность исполнителя измеряется в полных залах на сольных концертах и высоких строчках в музыкальных чартах. Издание kp.ru изучило статистику выступлений российских музыкантов и составило топ самых востребованных артистов по итогам первого полугодия 2024 года.

Изучив гастрольный график эстрадных артистов, издание выяснило, что первое место делят Григорий Лепс и Shaman. Оба артиста второй год интенсивно гастролируют и набирают полные залы. В некоторых городах дают по два концерта. Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) поддерживают военнослужащих на СВО и выступают в новых регионах России.

Артист на втором месте сильно отстает от лидеров. На второй строчке разместился Сергей Жуков, который третий год подряд собирает сольник в «Лужниках». Самой востребованной певицей в России признали Полину Гагарину.

Песни Shaman завоевали признание , потому что они точно отразили настрой российского общества, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его песни «попали в яблочко».

Статистика Концерты Россия Музыка Shaman Григорий Лепс Сергей Жуков
28 июля 2024, 02:13
Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на сцене
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Канадская певица Селин Дион впервые после объявления о смертельной болезни вышла на сцену. Об этом сообщило издание TMZ.

Артистка спела «Гимн любви» Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже, 56-летняя знаменитость вышла в конце торжественной программы и удивила гостей своим появлением. Выступление звезды состоялось на Эйфелевой башне, она надела сверкающее серебряное платье, подходящее под сияние Олимпийского огня рядом с ней.

До этого Дион выступала только в 2022 году. В тот же год ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Певица перестала активно двигаться и отказалась от публичного образа жизни.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что толпа на церемонии открытия Игр в Париже громко раскритиковала лидера Франции Эммануэля Макрона. По его словам, политик даже опешил от случившегося.

Париж Болезни Франция Олимпиада в Париже — 2024 Селин Дион

Новости по теме