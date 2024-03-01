Гарик Харламов назвал своих основных конкурентов-комиков

По словам юмориста, он сдержанно реагирует, когда его называют «лучшим комиком страны». Хотя ему льстит такое внимание, Харламов не считает себя единственным человеком, достойным этого титула. Он убежден, что среди других комиков найдутся те, кто вправе претендовать на это звание.

Харламов также назвал имена коллег, которых он считает достойными титула «лучшего комика страны». Среди них он выделил Азамата Мусагалиева, ведущего целого ряда шоу на ТНТ, а также Дениса Дорохова и Ивана Абрамова. По его мнению, эти артисты обладают талантом вызывать смех у аудитории и порой даже превосходят его самого.

Экс-возлюбленная Харламова Катерина Ковальчук уехала в США с актером Владиславом Ценевым. Поклонники узнали о расставании пары в начале года.