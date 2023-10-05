Галыгин поддержал действия российских хакеров за рубежом
Российский шоумен и актер Вадим Галыгин поддержал русских хакеров за границей. В интервью Telegram-каналу Shot он сравнил их с гусарами.
«Мне приходилось слышать истории про людей, <…> которые имели отношение к каким-то таким делам, причем за рубежом. И они правда не очень хороших людей нахлобучивали и поступали потом по-гусарски», - сказал Галыгин.
Как уточнили в публикации, самоотверженность этих хакеров вдохновила артиста. Поэтому он спродюсировал комедийный сериал режиссера Марка Горобца «Короче, план такой». Картину представили в столичном киноцентре «Октябрь». Однако, как сказал сам Галыгин, история сериала отличается от «хакеров-гусаров».
«У нас история другая. Наша история о том, что эти ребята становятся на стражу безопасности», - добавил он.
Недавно хакеры прервали эфир украинского телевидения выступлением певца SHAMAN. Они включили его песню под названием «Я русский».