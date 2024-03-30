Галя из «Ворониных» попала в больницу

Известную по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» артистку увезли на скорой помощи в больницу. Она жаловалась на боль в сердце, которая отдавала в руку и под лопатку, повышенное давление и учащенное сердцебиение по ночам.

Врачи стабилизировали ее состояние, провели обследование и диагностировали мерцательную аритмию. По информации канала, Анне Фроловцевой грозит инфаркт миокарда.

Ведущего шоу «Такси» Алексея Куличкова госпитализировали из-за инсульта и гипертонии. Он дважды обращался к врачу, но в первый раз, узнав о диагнозе, отказался ложиться в стационар. Через некоторое время ему стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь.