Галустян похудел на 14 килограммов и удивил подписчиков

Галустян начал худеть прошлой зимой. Тогда он весил 80 килограммов при росте 163 сантиметра. К лету ему удалось дойти до 69 килограммов, а осенью на весах уже была цифра 66. Как заявил телеведущий, похудение дается ему довольно легко. Галустян придерживается определенного режима питания и тренировок.

Сейчас Галустян находится в Китае на съемках нового шоу. Вместе с ним там работают Ольга Бузова и Филипп Киркоров. К своему 44-летию телеведущий выложил в соцсети фотографию, на которых показал результаты трудов над собой за последние месяцы. Многие подписчики даже не поверили, что на снимке действительно Галустян, заподозрив его в злоупотреблении фотошопом. Другие же отметили, что комик изменился в лучшую сторону.