Галустян отказался от любимого блюда и скинул 14 килограммов
Юморист Михаил Галустян похудел на 14 килограммов после того, как отказался от шашлыка. Об этом он рассказал изданию PROZvezd.
По словам Галустяна, ему всегда было сложно соблюдать диету и правильно питаться, так как он всегда любил вкусно поесть.
«Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» - подчеркнул он.
Юморист признался, что до определенного момента особо не следил за своим питанием. Однако с недавних пор он решил убрать из своего рациона тяжелое жирное мясо и заменить его легкой курицей. Галустян ограничил себя в шашлыке, но зато смог похудеть на 14 килограммов.
Галустян начал худеть прошлой зимой при весе 80 килограммов. К лету ему удалось достичь результата в 69 килограммов, а осенью на весах уже была цифра 66. Телеведущий рассказывал в соцсетях, что похудение дается ему легко. Он придерживается определенного режима питания и занимается тренировками.