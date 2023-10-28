Галкина заметили на Кипре без Пугачевой

На Кипре заметили супруга Примадонны Максима Галкина* с дочерью Лизой. Юморист с ребенком находились в аэропорту Кипра, но жены и сына с ними не было.

«В городе их тоже никто до сих пор не заметил», - рассказала журналистам жительница Лимассола.

Слухи о том, что звездная чета приобрела апартаменты в самом дорогом небоскребе города , тоже могут быть преувеличены. По словам местных жителей, риэлторы не стали бы рисковать карьерой, рассказывая о своих богатых клиентах.

Раннее поклонники заподозрили разлад между Пугачевой и Галкиным *. Юморист в последние месяцы проводит мало времени с семьей, предпочитая колесить по миру с гастролями. А во время выступления в Польше он исполнил грустную песню, которая начиналась со слов «Кончилась любовь».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.