Галкина и Пугачеву заметили в израильском аэропорту
Юмориста Максима Галкина* и певицу Аллу Пугачеву заметили в международном аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал Абзац.
«Предположительно, как сообщается в соцсетях, Галкина* и Пугачеву, которые после начала спецоперации сбежали в Тель-Авив, заметили в аэропорту Бен-Гурион», - сказано в публикации.
Интернет-пользователи предположили, что звездная пара решила покинуть страну в связи с обострением конфликта с Палестиной.
Ранее Галкин* высказался о ситуации в стране. По его словам, наступило тяжелое время и «Израиль победит». Пользователи сети обозлились на артиста и написали ему много негативных комментариев. Люди поинтересовались у звезды, вступил ли он в Армию обороны Израиля или решил убежать из государства привычным для него способом.
Утром 7 сентября палестинское радикальное движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля. Организация направила на страну более двух тысяч ракет. Более 700 израильтян погибли. Израильская сторона официально объявила войну Палестине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.