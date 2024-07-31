Галкин высмеял Киркорова на фестивале в Юрмале

По информации издания, накануне шоумен приехал в Юрмалу к жене, певице Алле Пугачевой, после того, как выступил в Европе и даже побывал ведущим на свадьбе. Пара посетила фестиваль Вайкуле не только в качестве зрителей.

Во время концерта Галкин* похвастался, что начал изучать латышский язык и имеет гражданство. Он рассказал, что однажды в магазине, когда покупал сережки для своей жены, перепутал слова и попросил золотые занавески с бриллиантами.

По словам юмориста, Пугачева не знает латышский, поэтому иногда отвечает ему на литовском. Это у нее осталось от прошлого мужа, пошутил он. Позже Галкин* сказал, что ошибся и от экс-супруга остались только перья.

Ранее Галкин спел на фестивале на украинском языке. Он исполнил народную песню «Смерека» и признался, что активно изучает мову.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.