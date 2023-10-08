Галкин высказался о ситуации в Израиле и получил жесткий ответ от россиян
Проживающий в Израиле шоумен Максим Галкин* высказался о ситуации в стране и получил в ответ множество гневных комментариев от россиян. Комментарий юморист опубликовал в запрещенной соцсети Instagram**.
«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. <…> Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» - написал Галкин*.
Россияне не преминули уточнить, записался ли шоумен в Армию обороны Израиля, или запланировал бегство в другую страну. Другой пользователь предложил Галкину* защищать свою новую Родину с автоматом в руках. Досталось и Алле Пугачевой, у нее уточнили, почему не слышно антивоенных лозунгов.
Доходы уехавшего за границу Галкина* от корпоративов упали в два раза. Концерты бывших российских звезд начали отменять из-за провокаций, дорогих билетов и прочих факторов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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