Галкин вновь попытался обжаловать иноагентство

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей. Неожиданное признание он сделал в Telegram-канале.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» - написал предприниматель.

По его словам, 15 лет назад друг обратился к нему со странной просьбой. Он сказал, что не может иметь детей с женой и попросил Дурова сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок.

Руководитель клиники тогда сказал предпринимателю, что его гражданский долг - сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Таким образом, благотворительная деятельность Дурова помогла более чем 100 семьям в 12 странах мира завести детей.

Кроме того, несмотря на то, что основатель Telegram перестал быть донором, в одной клинике осталась его замороженная сперма, доступная для анонимного использования.

Ранее подруга Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочку.

Официально об отношениях предпринимателя ничего не известно.