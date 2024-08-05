05 августа 2024, 02:33

Галкин унизил Пугачеву перед концертом в Юрмале

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* нынешнее лето проводят в Юрмале. На латвийском курорте пара посещает выступления коллег. На одном из таких раутов юморист публично унизил Примадонну, сообщил сайт mk.ru.

Когда супруги прибыли в концертный зал «Дзинтари», на улице был сильный ветер с проливным дождем. Для того, чтобы пройти в концертный зал, Галкин* подал Пугачевой руку. Вот только зонт он держал над собой, а Алла осталась под дождем. Примадонна попросила Галкина* повернуть зонт в ее сторону, чтобы она не промокла.

«У тебя шляпа, а у меня нет. К тому же мне выходить на сцену», - ответил юморист.

В ответ Пугачева промолчала, а Галкин* продолжил идти под зонтом. Один из присутствующих снял происходящее на телефон и выложил в Сеть.

Наблюдавшие за неприятной ситуацией люди отметили, что такого хамского отношения к певице они явно не ожидали.

Юморист Максим Галкин* ранее высмеял певца Филиппа Киркорова во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Алла Пугачева Максим Галкин
05 августа 2024, 00:59
Ани Лорак ответила на слухи о своей тайной свадьбе
РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Об этом сообщило издание StarHit.

«Пока нет», - ответила артистка на вопрос о тайном бракосочетании.

Неподтвержденная информация о том, что певица узаконила свои отношения с бойфрендом появилась после фестиваля Dream Fest в Баку. Лорак посетила мероприятие вместе с дочерью и возлюбленным.

Артистка познакомилась с Виджраку на Ибице в феврале 2023 года. На отдыхе она пыталась восстановиться после развода.

С того времени пара стала проводить вместе много времени. Мужчина часто сопровождает Лорак на светских мероприятиях.

Ранее муж вице-президента США Камалы Харрис признался журналистам, что в первом браке изменял жене с учительницей своей дочери. Это стало причиной развода, но сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.

В конце июля футболиста Криштиану Роналду заподозрили в тайной свадьбе с его подругой Джорджиной Родригес, которую он случайно назвал женой, отвечая на вопрос, чем он занимается в свободное от тренировок время.

Свадьбы Россия Музыка Шоу-бизнес
04 августа 2024, 19:11
Стали известны требования к Шнурову перед концертами
РИА «Новости»
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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед своими концертами. Об этом сообщило издание spb.kp.ru.

Агент певца Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге сорвались, артисту пришлось подписать с организаторами соглашение. В нем он пообещал не употреблять спиртные напитки перед своими выступлениями.

Также в договора отмечено, что Шнуров должен был отказаться от табака и продуктов с большим количеством сахара. Помимо этого, музыканту рекомендовали не высказываться о политике и постараться как можно реже ездить за границу.

Ранее стало известно, что фронтмен группы «Ленинград» получает за концерты в качестве гонораров десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей. За 45-минутный концерт на корпоративе Шнуров просит около 34,7 миллиона рублей.

Музыкальные клипы Концерты Музыка Сергей Шнуров Шоу-бизнес
04 августа 2024, 05:11
«Ранение серьезное». В США отказались бесплатно лечить пасынка Джигарханяна
РИА «Новости»
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Пасынок покойного народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший пулевое ранение в голову в Лас-Вегасе, рассказал, что американские врачи отказались его лечить бесплатно. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег - 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой», - рассказал он.

Мужчина признался, что получил серьезное ранение, но в целом чувствует себя неплохо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.

На пасынка легендарного актера напали 2 августа. По его словам, он случайно оказался в центре конфликта местных банд. Неизвестные выстрелили в него дважды. Одна пуля прошла по касательной, а вторая пролетела мимо.

Степан Джигарханян живет в США довольно давно. Одно время с ним жила его мать, но несколько лет назад Татьяна Власова вернулась в Москву. Сын ее часто навещает.

Ранее подмосковные хирурги спасли новорожденную девочку, появившуюся на свет с пулей в животе.

США Стрельба Доллары США Врачи
04 августа 2024, 02:53
Стилист Рогов назвал трендом одежду из бабушкиных скатертей
РИА «Новости»
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Одежда, напоминающая «бабушкины» скатерти и занавески, стала трендом лета 2024 года. Об этом стилист Александр Рогов написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески.

«Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей», - посоветовал Рогов.

Стилист напомнил, что для экспериментов у россиян еще целый месяц лета.

Стилист Александр Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».

За него активно голосовали зрители. Васильев поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде.

Ранее модный эксперт посоветовал носить джинсы не только с майками и топами, но и с нарядными жакетами. Также в дополнение к джинсам и майкам подойдут клетчатые рубашки.

Мода Одежда

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