Галкин уехал в Азербайджан после многочисленных отмен концертов

После отмены концерта комика в Таиланде прошло несколько недель. Когда артисту отказали в Паттайе, он провел несколько концертов в Австралии. Теперь артист решил выступить в постсоветской стране.

«Мои дорогие зрители, тем временем я уже в солнечном, невероятном, замечательном Баку», - написал он.

Ранее Максиму Галкину запретили въезд на Бали. Как отметил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад, такие меры приняли по иммиграционным причинам. Сам комик жаловался, что подготовил необходимые документы для поездки, однако на паспортном контроле его внезапно развернули. По мнению юмориста, в этом замешаны российские власти.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.