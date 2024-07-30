Галкин спел на украинском языке в Юрмале

Галкин* спел украинскую народную песню «Смерека» и признался, что активно изучает украинский язык. По его словам, он обожает эту песню за ее задор.

Во время исполнения зрители подтанцовывали и подпевали артисту. В конце они оценили сюрприз громкими овациями и цветами.

Также на фестивале украинский артист Андрей Данилко , выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, обратился к жене Галкина*, певице Алле Пугачевой. Он подарил примадонне цветы и пожелал здоровья.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.