Галкин спел на украинском языке в Юрмале
На фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале юморист Максим Галкин* исполнил песню на украинском языке. О подготовленном шоуменом сюрпризе для зрителей рассказал сайт mk.ru.
Галкин* спел украинскую народную песню «Смерека» и признался, что активно изучает украинский язык. По его словам, он обожает эту песню за ее задор.
Во время исполнения зрители подтанцовывали и подпевали артисту. В конце они оценили сюрприз громкими овациями и цветами.
Также на фестивале украинский артист Андрей Данилко , выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, обратился к жене Галкина*, певице Алле Пугачевой. Он подарил примадонне цветы и пожелал здоровья.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.