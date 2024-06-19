Галкин снялся с Пугачевой и детьми в ресторане на Кипре

Юморист отпраздновал 18 июня свое 48-летие в ресторане со своими близкими. На снимке он встал рядом с женой, дочерью Лизой и сыном Гарри. В кадр также попал большой торт, на котором написано: «Любимому мужу и папе».

Галкин* и его сын выбрали для праздничного мероприятия белые футболки, Пугачева надела макси-платье с цветочным принтом и облегающий лонгслив. Их дочь позировала в серебристом платье и белом пиджаке. В ее руках была кожаная мини-сумка Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. На фоне влажности и высоких температур у нее опухают ноги.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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