03 ноября 2023, 23:51

Галкин сделал первое заявление после возвращения Пугачевой в Россию

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Шоумен Максим Галкин* остался один с детьми, когда его жена певица Алла Пугачева вернулась в Россию. После ее отъезда артист вышел на связь и сделал заявление в соцсетях.

В видеообращении знаменитость предупредил поклонников, что его концерты в Израиле перенесут на весну. В марте и апреле Галкин* намерен выступить в разных городах.

Свою жену шоумен не упомянул, но во время речи переходил из комнаты в комнату. На момент съемки видео в посещенных артистом локациях никого не было, подписчики даже смогли разглядеть обстановку жилища. Где находились дети звездной пары близнецы Лиза и Гарри, неизвестно.

О возвращении Аллы Пугачевой стало известно 2 ноября. Как сообщил Telegram-канала Baza, звезда пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. Уже на следующий день ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Момент прибытия вокалистки попал на видео. На кадрах видно, что женщина приехала на Родину одна. Сколько времени Пугачева пробудет в стране, пока неизвестно.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Алла Пугачева Максим Галкин
04 ноября 2023, 00:37
Индийский актер фильма «Аватар» скончался от удушья
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Индийский актер Джуниор Балайя скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Он умер в своей резиденции в индийском городе Ченнаи. По информации журналистов, артист задохнулся. О других подробностях пока неизвестно.

Артист родился в деревне Сунданкоттай в округе Тутукуди индийского штата Тамилнад. Джуниор был третьим сыном актера Тирунелвели Субраманьяна Балайя.

Поклонники видели Джуниора Балайя в более 100 фильмах, среди них: «Каракатаккаран», «Гопура Васалиле» и «Сундаракандам», «Джули Ганапати», «Аандан Адимаи» и другие. Также мужчина снимался в индийском фильме «Аватар» 1995 года, созданным режиссером Нассаром.

В 2015 году он снялся в четырех картинах, включая «Тани Оруван» и «Пули», а за год до этого объявил о намерениях стать кинопродюсером, чтобы начать актерскую карьеру своего сына Рохита.

Индия Актеры
03 ноября 2023, 20:14
«Никакой он не мошенник». Дядя Шабутдинова назвал задержание племянника большой неожиданностью
Читайте нас в: Google Новости
Блогер и коуч Аяз Шабутдинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мужчине, продававшему курсы по запуску успешного бизнеса, грозит до 10 лет тюрьмы. Дядя ютубера Владимир Гольштейн рассказал «360», что мало общался с родственником, но мошенником его не считает.

Проблемы родственников - всегда удар Гольштейн отметил, что, вероятно, брат и отец Шабутдиновым гордятся, но они никогда не хвастали успехами коуча. С родителями Аяза дядя не связывался, считает, что если отец блогера захочет, то сам позвонит. Сейчас родители задержанного на отдыхе за границей.

«А так я не лезу с расспросами», - добавил он.

Задержание Аяза стало для дяди большой неожиданностью. Он пояснил, что считал племенника состоятельным человеком, видел, что тот зарабатывает крупные деньги, но не думал, что произойдет подобное. Дядя недоумевал, как Шабутдинов мог «где-то что-то не заплатить».

«Конечно, неожиданно было, не думали никогда [о задержании] <…> Это всегда удар, когда с родственником что-то случается. Ну, просто не в близких отношениях, поэтому я ничего не могу про него сказать. Чем он занимался не интересовался, потому это не мой уровень», - признался Владимир Гольштейн.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что мужчина занимался инфомошенничеством , обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Мы считаем, что никакой он не мошенник. Он в Москве, я - в Екатеринбурге, особо с ним не связывался», - сказал он.

Про то, сколько зарабатывает племянник, мужчина не знал. Видел на просторах интернета, что на счету Шабутдинова миллиарды, но особо не вникал в это. Он встречался с Аязом, когда тот был еще маленьким.

«С тех времен я его не видел, он то в разъездах, я как-то с ним не сталкивался», - сообщил Владимир.

Собеседник «360» признался, что он простой работяга, бизнес его не интересует. По словам мужчины, он больше поддерживал связь с младшим братом блогера Булатом, тот и на семейные мероприятия приезжал.

«Ну да, давно уже бизнес. <…> Возможность такая была, вот и старался заработать», - прокомментировал он деятельность Аяза.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры
03 ноября 2023, 16:46
«Аяз — мошенник». Потерпевшая рассказала о задержанном блогере Шабутдинове
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Очень много людей пострадали от действий блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом «360» рассказала одна из потерпевших, по заявлению которой задержали бизнес-коуча.

Женщина назвала Шабутдинова мошенником, который якобы предлагает людям зарабатывать деньги. Она добавила, что судится с ним около трех лет.

«Суд полон потерпевших, уже устали судиться с Аязом, постоянно гражданско-правовые иски принимать. <…> Аяз - мошенник. <…> Есть люди, которые смогли найти деньги на подачу в суд, адвокатов, а есть те, которые не смогли найти деньги, пошли банкротиться или, не знаю, „вышли из окна“. Я не знаю, разные случаи были», - добавила женщина.

Она сообщила, что сейчас едет на очную ставку с блогером.

«У меня сегодня с ним будет очное, сотрудники полиции мне его, сладенького, сейчас притащат. <…> Сейчас мы ему там устроим», - сказала потерпевшая.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, что этого момента ждали очень долгое время. Она назвала Шабутдинова одним из самых крупных инфомошенников в России.

Задержания Суд Блогеры
03 ноября 2023, 16:32
Компания Шабутдинова назвала причину внимания правоохранителей к блогеру
Читайте нас в: Google Новости
Причиной внимания правоохранительных органов к блогеру и коучу Аязу Шабутдинову стало заявление недовольной клиентки. Об этом сообщила пресс-служба компании блогера «Лайк».

«В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток», - указали в организации.

По версии компании блогера, женщина осталась недовольна условиями договора, заключенного при ее участии в программе в 2019 году. Клиентка хочет взыскать с «Лайка» 1,9 миллиона рублей. В организации Шабутдинова заверили, что выполнили все обязательства перед ней в полном объеме.

Пресс-служба назвала обвинения со стороны клиентки необоснованными. Команда блогера сотрудничает с правоохранителями и предоставляет им все необходимые сведения, отметили в компании.

По словам источника «360», Шабутдинова заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Из-за этого блогера задержали на съемных апартаментах в Москве.

Мошенничество Блогеры

Новости по теме