Галкин сделал первое заявление после возвращения Пугачевой в Россию
Шоумен Максим Галкин* остался один с детьми, когда его жена певица Алла Пугачева вернулась в Россию. После ее отъезда артист вышел на связь и сделал заявление в соцсетях.
В видеообращении знаменитость предупредил поклонников, что его концерты в Израиле перенесут на весну. В марте и апреле Галкин* намерен выступить в разных городах.
Свою жену шоумен не упомянул, но во время речи переходил из комнаты в комнату. На момент съемки видео в посещенных артистом локациях никого не было, подписчики даже смогли разглядеть обстановку жилища. Где находились дети звездной пары близнецы Лиза и Гарри, неизвестно.
О возвращении Аллы Пугачевой стало известно 2 ноября. Как сообщил Telegram-канала Baza, звезда пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. Уже на следующий день ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Момент прибытия вокалистки попал на видео. На кадрах видно, что женщина приехала на Родину одна. Сколько времени Пугачева пробудет в стране, пока неизвестно.
* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.