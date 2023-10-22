Галкин пожаловался на «недрогнувшую российскую руку» на концерте на Кипре

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Юморист написал новые шутки для тура по европейским странам. Знаменитость просит не снимать его выступления на камеру, однако некоторые кадры все-таки просочились в сеть. На них комик на концерте на Кипре посетовал, что не смог выступить в Алматы и Астане.

«Должен был выступать в Казахстане, но недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы, но к счастью, здесь лететь недалеко. Немножко посидели в тревоге в Бен-Гурионе», - заявил Галкин*.

Также стало известно, что свое выступление артист начал с приветствия на украинском. Он отметил, что доходы с концертов стали значительно ниже, чем выходило в России. По словам телеведущего, деньги ему нужны для помощи киевскому режиму. Помимо этого, артист пошутил и на религиозную тему. Свой возраст 47 лет он назвал возрастом Иисуса Христа, если бы тот «вовремя эмигрировал».

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.