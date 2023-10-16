Галкин отправится в тур по Европе во время эскалации конфликта в Израиле
Максим Галкин* сообщил о старте тура по Европе, несмотря на эскалацию конфликта Израиля и Палестины. Гастроли он анонсировал на своей странице в Instagram**.
Галкин* обратился к подписчикам, опубликовав видео. Он рассказал, что в Израиле снова хорошая погода. По его словам, это единственное, что радует в сложившейся ситуации.
Шоумен сообщил, что собирается в Европу, где выступит с концертами. Мероприятия запланированы в Польше, Молдавии, Великобритании и на Кипре.
«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время. Поэтому не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем - это святое», - добавил он.
Телеведущий отреагировал на слухе о побеге из страны во время атаки движения ХАМАС. Галкин* заверил, что «в эти трудные, горестные для Израиля дни» он не рассматривал возможность куда-либо уехать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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