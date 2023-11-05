Галкин опубликовал фото с Пугачевой в Латвии

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», - отметил Галкин* в соцсети.

Певица в начале ноября пересекла границу в Псковской области и приехала на поезде в Москву. Журналисты засняли, как она въезжает в замок в деревне Грязь в Подмосковье. СМИ связали ее возвращение в Россию с подготовкой к частным концертам и выпуском новых песен.

Сама она еще не комментировала поездку в Россию. Журналисты предположили, что эстрадная исполнительница выступит на закрытых мероприятиях. Ее муж предупредил поклонников, что концерты Пугачевой в Израиле перенесут на весну. Юморист запланировал провести несколько шоу в марте и апреле в разных городах.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Юморист Максим Галкин * поделился фотографией со своей супругой Аллой Пугачевой. По его словам, сейчас они находятся в Латвии. Об этом шоумен заявил на странице в Instagram**.